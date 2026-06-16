Connettività hospitality: il cuore dell’esperienza degli ospiti

La domanda di viaggi continua a crescere: UN Tourism, l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite dedicata al turismo, ha riferito che 307 milioni di persone hanno viaggiato a livello internazionale nel primo trimestre del 2026, con un aumento del 2% rispetto all’anno precedente. Allo stesso tempo, le aspettative relative al digitale all’interno delle strutture continuano a crescere. Oracle Hospitality e Skift hanno rilevato che oltre il 60% dei responsabili del settore ricettivo si aspetta che le transazioni alberghiere di base contactless, tra cui check-in e check-out, ristorazione e chiavi delle camere, vengano ampiamente adottate dalle strutture.

Questa combinazione mette naturalmente a dura prova la rete, che è diventata la base digitale dell’intera struttura. La connettività ora alimenta molto più del semplice Wi-Fi per gli ospiti: supporta il check-in mobile, lo streaming, le comunicazioni del personale, i sistemi POS, la sicurezza, i dispositivi IoT, i servizi congressuali, i servizi all’aperto e le operazioni di back-office.

Questo cambiamento sta modificando ciò che proprietari, gestori e team IT si aspettano dai loro partner tecnologici. La sfida non è più semplicemente quella di connettere gli ospiti nella hall, si tratta di offrire un’esperienza coerente tra camere, ristoranti, spazi per riunioni, bordi piscina, aree esterne e ambienti del personale, mantenendo al contempo le operazioni semplici per i team IT e i managed service provider (MSP).

Dalla connettività a un modello operativo ripetibile

È proprio partendo da questo scenario che soluzioni come quelle di Cambium Networks aiutano gli hotel a trasformare la connettività in un modello operativo più coerente e sostenibile.

Le organizzazioni del settore alberghiero devono passare da una connettività frammentata a un modello di rete più unificato e ripetibile. Con Wi-Fi interno ed esterno, access point a parete, switching, sicurezza, banda larga fixed wireless e gestione basata su cloud, Cambium offre agli hotel un modo pratico per connettere l’intera struttura, non solo parti isolate di essa.

È in quel modello ripetibile che il valore cresce. I proprietari possono proteggere le recensioni, la fiducia nei prezzi e la coerenza del portafoglio; i direttori possono ridurre i reclami degli ospiti e le escalation alla reception; i team IT e gli MSP possono ridurre i ticket, accelerare l’implementazione e semplificare l’assistenza in una o più strutture.

Il vantaggio offerto da Cambium è fornire una connettività affidabile con la semplicità operativa e l’economia dirompente di cui gli hotel hanno bisogno: standardizzazione, gestibilità, minori attriti a lungo termine e una base di rete in grado di crescere con la struttura. Guardando al futuro, le reti di nuova generazione basate sull’intento (Intent Based Networks) contribuiranno a fornire configurazioni ripetibili e ottimizzate, incentrate sui risultati complessivi piuttosto che sul solo accesso Wi-Fi.

Costruire le fondamenta per l’ospite connesso

Gli ambienti ricettivi variano notevolmente, dagli hotel d’affari e dalle catene regionali ai resort, alle strutture a uso misto e alle destinazioni all’aperto. Ma l’esigenza è la stessa: una connettività sicura, affidabile e gestibile che supporti sia l’esperienza dell’ospite che l’attività che sta dietro.

Man mano che gli hotel continuano a modernizzarsi, i servizi digitali continueranno ad espandersi in tutta la struttura. I vincitori saranno le strutture che trattano la connettività come una piattaforma operativa strategica, non solo come un servizio. Cambium aiuta le organizzazioni del settore alberghiero a compiere questa transizione con una soluzione scalabile, supportabile e pronta per le esigenze dell’ospite connesso.

A cura di Derek Underwood, VP Americas di Cambium Networks