CoreTech amplia la propria offerta cybersecurity con Nimblr Security Awareness: opportunità anche per il canale

CoreTech annuncia l’ingresso nella propria offerta di Nimblr Security Awareness, una piattaforma cloud progettata per aiutare le organizzazioni a trasformare la formazione cybersecurity da adempimento periodico a processo continuo, personalizzato e misurabile.

Phishing, smishing, furto di credenziali e social engineering sfruttano sempre più spesso abitudini, decisioni e momenti di disattenzione. In questo scenario, i tradizionali corsi annuali e le campagne di simulazione prevedibili rischiano di misurare il completamento delle attività senza fornire una visione attendibile dell’effettivo cambiamento dei comportamenti.

Nimblr affronta il problema attraverso un ciclo automatizzato che unisce Micro-Training, Simulated Attacks, Instant Learning, Zero-Day Classes e reporting in tempo reale. Ogni interazione contribuisce a definire il profilo di rischio dell’utente e a rendere più pertinenti le attività formative successive.

I micro-corsi, della durata indicativa di circa cinque minuti, sono progettati per inserirsi nella giornata lavorativa senza creare sovraccarico formativo. Le simulazioni possono riprodurre phishing, smishing, frodi, malware e altri scenari di social engineering, adattandosi al ruolo, al contesto organizzativo e alle interazioni precedenti dell’utente.

Quando un utente interagisce con una simulazione, la funzionalità Instant Learning fornisce un feedback immediato, evidenzia i segnali sospetti trascurati e propone una breve attività formativa collegata. L’obiettivo è intervenire quando l’esperienza è ancora recente, trasformando l’errore in apprendimento anziché adottare un approccio punitivo.

Le Zero-Day Classes permettono inoltre di distribuire contenuti brevi e ad alta priorità dedicati a minacce nuove o emergenti, mentre dashboard, registri delle attività e Awareness Level consentono ai responsabili IT e security di individuare progressi, aree deboli e comportamenti ricorrenti.

“La componente umana non può essere gestita con iniziative isolate e identiche per tutti. Con Nimblr vogliamo mettere a disposizione dei nostri partner uno strumento capace di rendere la security awareness continua, concreta e più semplice da amministrare. La combinazione tra formazione breve, simulazioni e dati permette di concentrare gli interventi dove sono realmente necessari” commenta Roberto Beneduci, CoreTech.

Una soluzione pensata anche per il Canale IT

Nimblr si rivolge ad aziende, organizzazioni internazionali, responsabili IT, security e compliance, oltre che a MSP, reseller e system integrator.

Per gli operatori del Canale IT, la piattaforma permette di strutturare un servizio di security awareness scalabile, gestire più organizzazioni, controllare licenze e livelli di consapevolezza e produrre report periodici. Le eventuali funzionalità di branding e white-label vengono rese disponibili secondo le condizioni previste dal programma partner.

La piattaforma mette a disposizione contenuti in oltre 30 lingue e supporta l’inserimento manuale degli utenti, l’importazione tramite CSV e la sincronizzazione con Microsoft Entra ID e Google Workspace Cloud Directory.

Le funzionalità di tracciamento e reporting possono inoltre supportare i programmi di cybersecurity training collegati a framework e normative come NIS2, DORA e NIST. La soluzione costituisce uno strumento a supporto dei programmi di formazione e documentazione, senza sostituire le ulteriori misure organizzative e tecniche necessarie alla conformità complessiva.