Cristiano Zalambani nominato Partner Director per l’Italia di Celonis

Celonis, specialista globale nella Process Intelligence, ha nominato Cristiano Zalambani come Partner Director per l’Italia. Zalambani avrà il compito di accelerare la crescita dell’azienda in Italia, rafforzando ulteriormente la collaborazione con i principali hyperscaler e partner AI, al fine di assicurare ai clienti il massimo valore attraverso l’integrazione di servizi cloud e la Process Intelligence di Celonis. , specialista globale nella Process Intelligence, ha nominatocome Partner Director per l’Italia. Zalambani avrà il compito di accelerare la crescita dell’azienda in Italia, rafforzando ulteriormente la collaborazione con i principali hyperscaler e partner AI, al fine di assicurare ai clienti il massimo valore attraverso l’integrazione di servizi cloud e la Process Intelligence di Celonis.

“L’Italia è un mercato importante per Celonis” ha dichiarato Mauro Terraneo, Managing Director per l’Italia e Consumer Product Global Lead. “Cristiano ha una comprovata capacità di guidare trasformazioni digitali complesse e porta con sé una esperienza consolidata nella gestione di network globali di partner e nella costruzione di team in grado di generare la crescita significativa del business”.

“Le partnership con i principali system integrator globali e quelle tecnologiche sono fondamentali per la strategia di crescita di Celonis” ha affermato Cristiano Zalambani. “La maggior parte delle iniziative di AI non produce i risultati desiderati né il ritorno atteso sugli investimenti. La piattaforma di Process Intelligence di Celonis fornisce invece le basi necessarie per sviluppare soluzioni AI-driven in grado di trasformare le operazioni e generare impatto su larga scala. Lavorando a stretto contatto con i principali hyperscaler e con le aziende leader nel settore dell’AI, garantiremo ai nostri clienti la capacità di adeguarsi alle sfide future e la possibilità di migliorare le prestazioni operative a ogni livello”.

Zalambani ha iniziato la sua carriera in Telecom Italia, dove ha guidato importanti iniziative di trasformazione focalizzate sulla modernizzazione IT e sui servizi cloud per i clienti. Prima di entrare in Celonis ha ricoperto il ruolo di Senior Sales Director in Accenture, dove ha ampliato il business dei partner in Italia, Europa centro-orientale e Grecia, con un focus specifico sulla partnership con Oracle e posizionando Accenture come leader nei Global Information Systems (GIS) per le trasformazioni IT.