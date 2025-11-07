CrowdStrike ha presentato il nuovo Authorized Support Partner Program per accelerare la crescita e la redditività dei partner europei

CrowdStrike ha presentato il nuovo Authorized Support Partner Program per tutta l’Europa. Sviluppato in collaborazione con i distributori strategici Ignition Technology e Westcon-Comstor, il programma li autorizza a vendere e fornire supporto multilingue, localizzato di Livello 1 e Livello 2 per la piattaforma CrowdStrike Falcon in inglese, francese, tedesco, spagnolo e arabo.

Una ricerca indipendente di Canalys ha rilevato che per ogni dollaro ricavato dalle vendite sulla piattaforma Falcon, i partner possono generare fino a 7 dollari di ricavi da servizi – a conferma che il modello CrowdStrike basato sull’ecosistema possa rappresentare un motore principale di redditività per i partner. Sfruttando questo slancio, l’Authorized Support Partner Program consente ai distributori di fornire un supporto localizzato e approvato da CrowdStrike, che i partner downstream – come i fornitori di servizi gestiti (MSP) e i rivenditori – possono estendere a loro volta ai propri clienti. Il programma espande la capacità, amplia l’accesso anche per le organizzazioni più piccole, e rafforza l’expertise in lingua locale in tutta la regione.

“I distributori svolgono un ruolo fondamentale nell’estendere la portata e l’impatto di CrowdStrike in tutta Europa”, ha affermato Dan Danielli, Vice President of Global Distribution di CrowdStrike. “Attraverso questo programma, stiamo abilitando i distributori a fornire servizi che aggiungono valore reale per il cliente grazie al supporto linguistico localizzato, ai servizi gestiti e a migliori risultati in termini di sicurezza. È un moltiplicatore di forza che rafforza l’intero ecosistema e aiuta più clienti a ottenere il massimo dalla piattaforma Falcon”.

“Ignition Technology è orgogliosa di contribuire a portare la piattaforma Falcon di CrowdStrike in un ecosistema in espansione di fornitori di servizi regionali in tutta Europa”, ha dichiarato Peter Ledger, CEO di Ignition Technology.

“Abbiamo riscontrato una straordinaria traction con CrowdStrike, grazie alla quale facciamo crescere costantemente il nostro business e la base di partner man mano che la domanda di servizi basati su Falcon aumenta. Questo nuovo modello rafforza ulteriormente la nostra collaborazione, accelerando la nostra capacità di fornire ai partner l’intera gamma di tecnologia, enablement e supporto localizzato di cui hanno bisogno per offrire ai propri clienti risultati eccellenti in termini di sicurezza elettronica”.

“Questa iniziativa sottolinea la potente crescita della piattaforma CrowdStrike Falcon e la continua forza della nostra partnership”, ha affermato Daniel Hurel, Senior Vice President, Westcon EMEA Go-To-Market di Westcon-Comstor.

“Stiamo assistendo a una domanda straordinaria in tutta Europa, poiché i partner adottano la piattaforma Falcon per fornire risultati di cybersecurity leader del settore. Ampliando il supporto e l’enablement a livello locale, non solo stiamo soddisfacendo tale domanda, ma stiamo anche aiutando i fornitori di servizi a scalare più velocemente, a operare in modo più efficiente e a proteggere i propri clienti con maggiore rapidità, precisione e fiducia”.