Crystal LED: Sony apre uno showroom immersivo anche a Milano

Sony ha annunciato l’apertura di otto nuovi showroom Crystal LED in tutta Europa per far conoscere a un vasto pubblico le sue straordinarie immagini e fare vivere un’esperienza immersiva. Gli showroom permetteranno ai visitatori di immergersi nel pieno potenziale di Crystal LED e di osservarne di persona l’eccezionale qualità.

Jee Hee Lee, Product Manager LED, commenta: “Il Crystal LED merita di essere messo in mostra. La sua immagine senza soluzione di continuità su una scala così ampia è un’esperienza spettacolare, che vogliamo condividere con il maggior numero di persone possibile e per questo motivo non vediamo l’ora di aprire questi spazi nei prossimi mesi”.

Gli otto showroom saranno installati con l’ultima generazione di display Crystal LED di Sony, la serie BH, che sfrutta i più recenti progressi della tecnologia dei driver LED ad alta efficienza di Sony. La serie BH offre immagini su larga scala, luminose, perfette al pixel e ricche di colori vibranti, anche in spazi molto illuminati.

“Il Crystal LED è un prodotto di cui Sony è particolarmente entusiasta e che vuole rendere accessibile a tutti. Questi showroom sono l’occasione perfetta per farlo”, commenta Rik Willemse, Head of Professional Display and Solutions Europe. “Gli otto showroom mostreranno con orgoglio il Crystal LED e presenteranno le capacità del display”.

Gli otto showroom europei in partnership che stanno per essere inaugurati sono:

· Stim, Milano Italia

· Technicongres, Fontanivent Svizzera

· Trison, Madrid Spagna

· PSCO Innovation House, Bracknell Regno Unito

· AVISTIC AS, Oslo Norvegia

· Atea Norway AS, Alesund Norvegia

· Visioncube, Varsavia Polonia

· Altinova, Ankara Turchia

Per quanto riguarda l’implementazione del Crystal LED, Sony offre un’assistenza continua in tutto il mondo, dall’installazione iniziale al supporto tecnico quotidiano, oltre a opzioni di garanzia estesa e assistenza post-vendita.

Sony Corporation, che ha aperto il Crystal LED Showroom a Milano, è una società interamente controllata da Sony Group Corporation ed è responsabile del settore Entertainment, Technology & Services (ET&S) del Gruppo Sony. Con la visione di “continuare a offrire Kando e Anshin* alle persone e alla società in tutto il mondo attraverso la ricerca della tecnologia e di nuove sfide”, Sony Corporation supporta il Sony Group con la tecnologia per creare l’intrattenimento del futuro insieme ai creatori.