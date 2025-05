Cyber Grant: c’è l’accordo di distribuzione con Computer Gross

Computer Gross, specialista italiano nella distribuzione a valore, ha siglato un accordo di distribuzione con Cyber Grant, azienda attiva nella cybersecurity e nella protezione di dati e dispositivi dall’esfiltrazione.

Attraverso l’integrazione di intelligenza artificiale e ricerca proprietaria, Cyber Grant mette a disposizione strumenti pensati per un’era digitale in continua evoluzione, dove compliance normativa e protezione dei dati sono elementi chiave per la resilienza e la competitività delle organizzazioni.

“Questa collaborazione rafforza il nostro impegno per il mercato italiano, dove, grazie a Computer Gross, possiamo mettere le nostre tecnologie di cybersecurity al servizio di imprese che vogliono crescere in sicurezza. Insieme, accompagniamo le aziende verso una maggiore protezione dei dati, compliance normativa e capacità di innovare in un panorama digitale in costante trasformazione.” – ha dichiarato Valerio Pastore, founder & CTO Cyber Grant Inc.

“L’accordo con Cyber Grant si inserisce perfettamente in una strategia di soluzioni a valore, confermando la leadership di Computer Gross in quest’area e in tutti i principali trend di mercato, che sempre di più richiedono competenze e soluzioni specifiche. Questo accordo di distribuzione testimonia il nostro forte impegno nel ricercare sempre le migliori soluzioni da presentare all’ecosistema dei Partner e va ad inserirsi all’interno di un portfolio di soluzioni a valore di Vendor leader unico sul mercato, in grado di rispondere alle sempre crescenti necessità di un mercato in continua evoluzione.” hanno confermato Barbara Ramaciotti e Paolo Barboni, Business Unit Manager Security, Computer Gross.