Cyberoo sigla un accordo di distribuzione con COMETA

Cyberoo, PMI innovativa quotata sul mercato EGM, specializzata in cybersecurity per le imprese, e COMETA, distributore italiani nel settore ICT, annunciano la sottoscrizione di un accordo strategico di distribuzione volto a potenziare in modo significativo la presenza delle soluzioni Cyberoo sul mercato italiano.

Cyberoo – Cometa: maggiori dettagli sulla partnership

Grazie a una rete distributiva capillare su tutto il territorio nazionale, COMETA diventa distributore ufficiale delle soluzioni di cybersecurity di Cyberoo, con l’obiettivo di ampliare la base dei rivenditori attivi, includendo system integrator, reseller specializzati e partner a valore. In questo modello, COMETA assume un ruolo centrale non solo come distributore, ma come abilitatore della relazione industriale con il canale, contribuendo a rendere più fluido ed efficace il rapporto tra vendor e partner sul territorio.

Cyberoo continuerà a valorizzare la propria rete consolidata di partner, che potrà contare su un’infrastruttura commerciale e logistica più strutturata, un supporto operativo dedicato e strumenti avanzati per la gestione delle opportunità.

L’accordo si inserisce nel contesto del rilascio della nuova piattaforma Keatrix, che permetterà a Cyberoo e a COMETA di raggiungere una platea ancora più ampia di clienti finali, semplificando l’adozione delle soluzioni MDR (Managed Detection & Response) e dei servizi gestiti di cybersecurity. Keatrix sarà un abilitatore fondamentale per il canale, consentendo a rivenditori e partner di proporre in modo più efficiente servizi evoluti di sicurezza, con modelli di erogazione e gestione pensati per scalare rapidamente.

La collaborazione tra Cyberoo e COMETA prevede inoltre lo sviluppo di iniziative congiunte di go-to-market rivolte al canale e al mercato: attività di formazione e abilitazione dei partner, campagne di co-marketing, eventi territoriali e programmi dedicati ai rivenditori focalizzati sulla cybersecurity. L’obiettivo è creare un ecosistema sempre più strutturato e sostenibile, in cui partner e clienti finali possano accedere in modo semplice a soluzioni di sicurezza avanzata.

“Grazie a questo accordo strategico con COMETA, alla sua infrastruttura distributiva e alla sua presenza capillare, potremo ottimizzare ulteriormente il nostro modello commerciale, arricchendo l’offerta dedicata ai clienti e valorizzando il lavoro dei partner presenti in tutta Italia” ha dichiarato Veronica Leonardi, CMO e Board Member di Cyberoo. “La combinazione tra la nostra piattaforma Keatrix e le soluzioni MDR ci permette di rimuovere alcune delle principali barriere all’adozione della cybersecurity gestita, favorendo una crescita più rapida e sostenibile dell’intero ecosistema Cyberoo.”

“L’accordo con Cyberoo si inserisce coerentemente nel percorso evolutivo di crescita di Cometa come distributore di soluzioni avanzate di CyberSecurity – ha dichiarato Pietro Scaturro, BU Infrastructure Solutions Manager di Cometa S.p.A. – In un contesto normativo sempre più stringente, vogliamo essere al fianco dei nostri dealer partner offrendo non solo tecnologie evolute – come MDR e servizi SOC – ma anche competenze, formazione e un supporto concreto nell’adeguamento ai nuovi requisiti di sicurezza. Il nostro obiettivo è aiutare il mercato a trasformare un obbligo normativo in un’opportunità di rafforzamento della propria postura di sicurezza.”

La sinergia tra Cyberoo e COMETA rappresenta un passo importante verso una presenza ancora più strutturata, sostenibile e diffusa delle soluzioni di cybersecurity nel mercato nazionale, con una comunicazione orientata al valore industriale e alla solidità del rapporto tra vendor, distributore e canale, generando valore per i partner, per i clienti finali e per l’intero settore ICT italiano.