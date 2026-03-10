Cynet: nel 2025 crescita record nel canale, gli MSP generano il 64% delle trattative nel Q4

Cynet, fornitore della soluzione Unified, AI-Powered Cybersecurity Platform, annuncia una crescita record nel canale a un anno dalla formalizzazione della sua strategia partner-first sotto la guida del CEO Jason Magee. I Managed Service Provider (MSP) hanno generato quasi due terzi delle trattative globali nel Q4 2025 (64%), contribuendo al trimestre con i più alti ricavi e al livello di espansione più elevato nella storia dell’azienda.

La crescita 2025 del canale Cynet in numeri

I risultati raggiunti nel 2025 riflettono il passaggio strategico di Cynet verso un modello operativo partner-first. Nell’ultimo anno, infatti, l’azienda ha allineato la leadership executive, la strategia go-to-market, i programmi per i partner, la roadmap di prodotto e l’organizzazione globale attorno al successo di MSP e rivenditori.

1.100+ clienti, inclusi MSP e clienti diretti

9.000+ clienti finali protetti tramite l’ecosistema dei partner

64% delle trattative globali del Q4 2025 generate attraverso gli MSP

26% di crescita della forza lavoro a livello globale

Operazioni attive in 18 paesi

“La crescita in accelerazione dell’azienda è un segnale chiaro di come la nostra strategia partner-first stia funzionando,” dichiara Jason Magee, CEO di Cynet. “La sicurezza moderna dovrebbe essere una leva per i partner, aiutandoli ad elevare la protezione e a far crescere le loro attività in modo che generi profitto. Grazie ad un profondo DNA di canale nel nostro team di leadership, una piattaforma unificata che elimina la proliferazione di strumenti e una telemetria globale che offre ai partner un vantaggio intelligente, stiamo entrando nel 2026 con un forte momentum e una direzione chiara.“

Perché la cybersecurity partner-first è importante

La cybersecurity rimane la categoria più orientata al canale nella tecnologia, con oltre il 90% della spesa globale in sicurezza che passa attraverso i partner, come dichiarato dalla società di ricerca Omdia*. I partner operano in prima linea nella difesa informatica per milioni di piccole e medie imprese, ma molti non dispongono della visibilità end-to-end necessaria per rispondere più velocemente, ridurre l’affaticamento da allarmi e migliorare l’efficienza. “La piattaforma unificata di Cynet riunisce prevenzione, rilevamento e risposta in un’architettura gestita centralmente progettata specificamente per i flussi di lavoro degli MSP,” prosegue Jay McBain, chief analyst di Omdia. “Combinando l’AI integrata per la mitigazione scalabile delle minacce con un team CyOps 24×7 che condivide intelligence e opera come estensione dei team dei partner, Cynet sta affrontando sia le sfide tecnologiche che operative che gli MSP si trovano a gestire oggi.“

Punti salienti della strategia partner-first

Leadership rafforzata con un approccio channel-first: nel 2025 Cynet ha elevato il canale a priorità strategica a livello executive e ha ampliato il proprio team di leadership con manager di grande esperienza, tra cui il CEO Jason Magee, il CRO Alan Komet, la CMO Meghan AuBuchon, la VP of Threat Intelligence Strategy MacKenzie Brown e i responsabili delle strategie go-to-market Karen Ward, Jeannine Edwards e Scott Tyson.

Lancio dell’Ignite Partner Program: Cynet ha introdotto l’Ignite Partner Program con l’obiettivo di accelerare la crescita dei ricavi dei partner e semplificare le attività di enablement. Il programma sostituisce i tradizionali MDF con i Growth Ignition Dollars, eliminando gli oneri amministrativi e collegando gli investimenti direttamente a risultati di business misurabili, oltre a introdurre livelli strutturati con percorsi di crescita chiari per i partner in ogni fase del loro sviluppo.

Piattaforma riprogettata per i flussi di lavoro dei partner: Cynet ha potenziato la propria piattaforma unificata per integrarsi in modo ancora più efficace nelle operazioni degli MSP. Tra gli aggiornamenti figurano l’ampliamento delle integrazioni con sistemi di Professional Services Automation (PSA) e Remote Monitoring and Management (RMM), la gestione multi-tenant di clienti ed endpoint, funzionalità di reportistica cross-tenant e profili di policy riutilizzabili.

Sicurezza avanzata basata sull’IA con CyAI: Cynet ha potenziato CyAI, il proprio motore proprietario di intelligenza artificiale integrato nella piattaforma. I miglioramenti hanno ridotto i falsi positivi a meno dell’1%, tra i livelli più bassi del settore, e consentono agli MSP di rimediare automaticamente fino al 90% delle minacce, aumentando al contempo l’efficienza degli analisti nella gestione di milioni di endpoint.

Cynet è stata inoltre nominata “Strong Performer” nei report Gartner Peer Insights “Voice of the Customer” di Gartner per le categorie Extended Detection and Response (XDR) e Endpoint Protection Platforms (EPP), con un tasso di raccomandazione del 95%.

Per sostenere questa crescita accelerata, Cynet ha aumentato la sua forza lavoro globale del 26%, ha più che raddoppiato la sua presenza in Nord America e ha ampliato il supporto MDR CyOps 24×7 con nuove assunzioni in questo territorio ma anche in Italia. L’azienda continuerà con il programma di assunzioni a livello internazionale anche nel 2026 per espandere la copertura dei partner, con membri del team ora presenti in 18 paes