D-Link: un successo la partecipazione al MWC 2025

A qualche settimana dalla fine dell’edizione 2025 del Mobile World Congress 2025 (MWC) di Barcellona, D-Link, azienda operante a livello mondiale nel settore delle soluzioni di networking, tira le somme della sua partecipazione all’evento. L’azienda si ritiene soddisfatta dell’interesse riscontrato e ha consolidato il proprio ruolo di punto di riferimento globale nelle soluzioni di rete.

Peripheral ha destato tanta curiosità tra i visitatori

Seguendo la vision espressa nei concetti “One Connection • Infinite Possibilities” e “Link to the Future, Anytime, Anywhere”, l’azienda ha presentato un portafoglio di soluzioni innovative pensate per soddisfare le esigenze di connettività di consumatori, aziende e settori industriali. Grazie a una combinazione di tecnologie di ultima generazione e al costante impegno in ricerca e sviluppo, D-Link continua a ridefinire gli standard di connettività offrendo soluzioni sempre più performanti e sicure.

Tra i prodotti e le soluzioni esposte, grande interesse ha suscitato la nuova linea di prodotti Peripheral, progettata per le esigenze di connettività “On-the-Go” e “Work-at-Home“, ideali per nomadi digitali e professionisti che necessitano di una connettività ininterrotta e ultraveloce ovunque operino o creino. La gamma include dispositivi compatti, altamente performanti e dotati di tecnologie avanzate per massimizzare l’efficienza della connessione in mobilità.

Le tre linee di prodotto presentate da D-Link

D-Link ha presentato un’offerta articolata in tre principali linee di prodotto: soluzioni Consumer, Business e Industrial 4G/5G, includendo le più recenti innovazioni nel Wi-Fi 7 per garantire connessioni più veloci, affidabili e a bassa latenza.

Le soluzioni Consumer si integrano perfettamente nello stile di vita moderno, offrendo connettività robusta e ultraveloce per la casa e il lavoro remoto. Tra le proposte principali figurano una gamma completa di prodotti per la connettività domestica e IoT, in grado di garantire un networking senza interruzioni in ogni ambiente, e soluzioni chiavi in mano per eliminare le zone d’ombra Wi-Fi, automatizzare la casa e rispondere alle esigenze di chi lavora da remoto o dei nomadi digitali.

Per il settore Business, D-Link ha introdotto switch avanzati, access point di nuova generazione e controller per la gestione della rete, che garantiscono scalabilità, sicurezza e prestazioni elevate per le PMI e le grandi aziende. La nuova gamma di access point Wi-Fi 7 consente una copertura più ampia e una maggiore efficienza nella gestione della banda, garantendo così prestazioni superiori in ambienti a elevata densità di dispositivi connessi.

Infine, le soluzioni Industrial 4G/5G che comprendono dispositivi per la connettività in ambienti estremi e mission-critical, con tecnologie M2M e FWA per garantire connessioni sicure e veloci in ambito industriale. Questi dispositivi sono progettati per operare in condizioni difficili, e offrono un’affidabilità senza compromessi, supportando settori come la logistica, la produzione e le infrastrutture critiche.

La partecipazione di D-Link al MWC 2025 ha riaffermato l’impegno dell’azienda nella creazione di soluzioni di rete avanzate, orientate alla qualità “Made in Taiwan”, alla sostenibilità e alla digitalizzazione globale. Con una visione che pone l’innovazione al centro, D-Link continua a sviluppare tecnologie in grado di rispondere alle nuove sfide della connettività, garantendo esperienze di rete senza compromessi.

Dichiarazioni

“D-Link continua a innovare con l’obiettivo di offrire soluzioni di rete all’avanguardia che migliorano l’esperienza degli utenti in ogni ambito, dal consumer al business fino al settore industriale. Al MWC 2025 abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro impegno nella fornitura di tecnologie di rete avanzate, basate su qualità, affidabilità e sostenibilità”, ha dichiarato Victor Kuo, Chairman di D-Link.

“In un contesto in continua evoluzione, la domanda di connettività ad alte prestazioni è più alta che mai. Al MWC 2025 abbiamo avuto l’opportunità di mostrare soluzioni che rispondono a queste esigenze, offrendo tecnologie affidabili e scalabili per utenti privati, imprese e settori industriali. La nostra missione è rendere la connettività più semplice, veloce e sicura per tutti”, ha aggiunto Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link Mediterraneo.