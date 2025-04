DAEWOO Pets, la linea di prodotti tech per animali, è distribuita da Esprinet

Esprinet, gruppo specializzato nella consulenza, nella vendita e nel noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, annuncia di aver siglato un accordo di distribuzione esclusiva con DAEWOO, marchio sudcoreano che opera nel settore elettrodomestici. Nello specifico, Esprinet distribuirà l’innovativa gamma di prodotti DAEWOO dedicata al mondo pets, la quale comprende articoli tech destinati a tutti coloro che possiedono animali domestici e desiderano migliorare la qualità della vita dei loro amici a quattro zampe.

La line up tech per gli animali domestici

Daewoo, con il supporto di Esprinet, si pone l’obiettivo di introdurre nel mercato italiano la propria line up di prodotti tech dedicati al mondo animale, offrendo soluzioni all’avanguardia per migliorarne e semplificarne la cura e la gestione quotidiana per i loro proprietari. Esprinet, grazie a questo accordo in esclusiva, metterà a disposizione della propria rete di rivenditori una ricca gamma di prodotti Daewoo Pets, tra cui:

Localizzatori GPS per il monitoraggio della posizione in tempo reale;

Dispensatori automatici di cibo – disponibili anche nella versione con telecamera integrata – per garantire che gli animali ricevano il cibo necessario anche quando i proprietari sono assenti;

Fontane d’acqua intelligenti per fornire acqua fresca;

Pulitori automatici per mantenere puliti gli spazi utilizzati;

Dispositivi per la bellezza e l’igiene (lettiere autopulenti, asciugatori automatici, etc) per la cura e l’igiene quotidiani degli amici a quattro zampe.

Esprinet con DAEWOO Pets a Zoomark

Esprinet ufficializzerà questo nuovo accordo presentando la gamma DAEWOO Pets alla Fiera Zoomark – la principale fiera internazionale dedicata all’industria del pet food e del pet care – che si terrà dal 5 al 7 maggio a Bologna. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per scoprire le ultime tendenze, innovazioni e prodotti nel settore degli animali domestici, con espositori provenienti da tutto il mondo. In questa occasione, i visitatori potranno scoprire la realtà di Esprinet e tutti i prodotti della gamma DAEWOO Pets.

I prodotti della linea DAEWOO Pets sono acquistabili presso i migliori retailer ed e-tailer.

Dichiarazioni

Antonio Umbro, Country Manager di Esprinet Italia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare questa nostra partnership in esclusiva con Daewoo. Negli ultimi anni gli animali domestici hanno assunto un ruolo sempre più centrale nella vita delle famiglie con un conseguente aumento dell’attenzione al loro benessere. Questo ha portato ad una crescita significativa del mercato dei prodotti per animali. Grazie a Daewoo saremo in grado di proporre ai nostri rivenditori una ricca gamma di prodotti tech innovativi e all’avanguardia che permetteranno loro di restare al passo con un mercato in continua crescita ed evoluzione. Vi aspettiamo alla Fiera Zoomark di Bologna per mostrarvi tutta la line up di prodotti disponibili!”.