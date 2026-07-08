Data Cube porta l’AI agentica nel canale IT con Pupau.ai

Data Cube ha stretto unaccordo di distribuzione con Pupau.ai, piattaforma italiana di intelligenza artificiale agentica progettata per consentire alle aziende di costruire, orchestrare e governare agenti AI privati e sicuri. Con questa partnership, l’azienda amplia la propria proposta di soluzioni innovative dedicate alla gestione del dato, alla cybersecurity e alla digital transformation, introducendo nel proprio portafoglio una piattaforma AI pensata per trasformare l’intelligenza artificiale da insieme di strumenti isolati a vera infrastruttura aziendale.

Una piattaforma AI privata per proteggere il know how aziendale

Pupau.ai nasce con l’obiettivo di permettere alle organizzazioni di sviluppare e controllare ecosistemi di agenti AI in grado di interagire con dati, documenti, processi e sistemi aziendali mantenendo governance, sicurezza e proprietà delle informazioni. La piattaforma consente infatti di creare assistenti intelligenti personalizzati, workflow agentici e ambienti collaborativi AI capaci di supportare differenti funzioni aziendali, dal customer service al supporto tecnico, dalla gestione documentale fino alle attività commerciali e operative. Attraverso un approccio multi-LLM, Pupau.ai integra differenti modelli linguistici e orchestra agenti specializzati, adattando le performance AI alle esigenze specifiche dell’organizzazione. L’architettura è progettata per garantire controllo sui dati, conformità normativa e possibilità di deployment privato o ibrido.

AI governance, sicurezza e integrazione con i processi aziendali



Uno degli elementi distintivi della piattaforma è la capacità di costruire knowledge base proprietarie e ambienti AI contestualizzati sui contenuti aziendali, evitando dispersione delle informazioni e migliorando la qualità delle risposte generate dagli agenti. Le aziende possono inoltre definire livelli di autorizzazione, policy di accesso e flussi di supervisione, mantenendo piena governance sulle attività svolte dagli agenti AI. La natura API-first e cloud-native della piattaforma permette un’integrazione semplice con strumenti e sistemi già presenti in azienda, accelerando l’adozione dell’intelligenza artificiale senza stravolgere i processi esistenti.

Un’opportunità strategica per il canale



Grazie all’accordo di distribuzione, il network di partner Data Cube potrà proporre soluzioni AI evolute in differenti scenari applicativi, contando su supporto tecnico, formazione e affiancamento progettuale. “Stiamo vivendo un passaggio storico in cui l’intelligenza artificiale sta smettendo di essere un semplice strumento di produttività individuale per diventare una vera infrastruttura strategica delle aziende”, dichiara Lorenzo Zanotto, CEO di Data Cube. “Nei prossimi anni assisteremo a una trasformazione profonda del modo in cui le organizzazioni gestiscono conoscenza, processi e competitività. In questo scenario, il vero tema non sarà soltanto adottare l’AI, ma governarla, integrarla e proteggerla. Abbiamo scelto Pupau.ai perché interpreta perfettamente questa evoluzione. La piattaforma permette alle imprese di costruire ecosistemi AI privati, controllati e orientati alla valorizzazione del know how aziendale, trasformando l’intelligenza artificiale in un asset strutturale e non in una semplice tecnologia accessoria.” Per Pupau.ai, la collaborazione con Data Cube rappresenta un importante acceleratore per la diffusione della piattaforma sul mercato italiano e per la costruzione di un ecosistema di partner in grado di accompagnare le aziende nell’adozione di modelli AI avanzati.