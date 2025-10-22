Digi recluta nuovi Rivenditori Autorizzati in Italia

DIGI Italia – filiale locale di DIGI una delle principali società europee nel settore delle Telecomunicazioni, quotata alla Borsa di Bucarest – rafforza il proprio impegno in Italia e conferma la centralità del Paese nelle strategie del Gruppo promuovendo una campagna pensata per ampliare la propria rete di rivenditori autorizzati Digi e accelerare la penetrazione sul mercato locale. Promosso da un partner solido come Digi, l’iniziativa combina un modello retributivo trasparente e vantaggioso con un pacchetto completo di formazione, supporto commerciale, assistenza tecnica e materiali di marketing immediatamente utilizzabili sul campo.

“Il Gruppo intende rafforzare un modello di collaborazione basato sulla fiducia e sulla trasparenza, da sempre valori fondanti del nostro Gruppo. La campagna è frutto di un approccio strategico che coniuga strumenti concreti e condizioni economiche competitive, per mettere i partner nelle migliori condizioni di operare e crescere sul mercato”, ha commentato Florin Ungureanu, CEO di DIGI Italia. “Mettiamo a disposizione dei nuovi rivenditori autorizzati Digi non solo una retribuzione chiara, ma anche un ecosistema di strumenti, formazione, assistenza e materiali di comunicazione che consentono di creare le migliori possibilità di successo sul territorio italiano e sviluppo del proprio business”.

La campagna prevede un modello di remunerazione chiaro e vantaggioso, che premia l’impegno e i risultati concreti, per garantire ai nuovi rivenditori guadagni commisurati alla performance. A supporto dell’attività commerciale, il team di agenti Digi affiancherà i partner in ogni fase del processo, offrendo formazione iniziale, mentoring operativo e assistenza fino alla chiusura del contratto, per aumentare le probabilità di successo sul territorio.

Digi metterà a disposizione un set operativo completo e moduli di formazione specialistica focalizzati sulle tecniche di vendite, finalizzato ad aumentare il tasso di conversione delle opportunità in contratti attivi. Sul fronte marketing, il programma supporterà i nuovi partner con materiali co‑branded oltre a kit e asset per attività di field.

Con questa iniziativa Digi conferma il proprio impegno a costruire partnership solide e durature con un numero selezionato di soggetti, motivati a sviluppare il proprio business con un gruppo internazionale di telecomunicazioni riconosciuto e rispettato, e che mirano a reali possibilità di successo sul mercato.

La crescita dell’ecosistema Digi in Italia

Dopo l’inaugurazione del primo Store Monobrand dell’azienda a Torino, una pietra miliare per l’Azienda in Italia trattandosi del primo punto vendita ufficiale, Digi mira ad ampliare gli oltre 4.000 multibrand stores nazionali dove è già presente con le sue offerte. Attualmente, il Gruppo già presente sul territorio nazionale anche presso i punti vendita Penny Market, Trony Eltron e Trony Elettrocasa.