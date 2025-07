Distribuzione di energia: più veloci insieme

La distribuzione e il controllo dell’energia sono elementi chiave nello sviluppo dei nuovi sistemi energetici. Le aziende in grado di produrre e fornire queste tecnologie in modo rapido hanno un’opportunità di crescita maggiore. Per supportare i propri clienti in questo percorso Rittal ha dato vita a un ecosistema di partner tecnologici per integrare il nuovo sistema sbarre RiLineX.

“I nostri clienti chiedono sempre più velocità, abbinata a un elevato livello di flessibilità, e questa esigenza è comune a molte applicazioni”, afferma Raphael Görner, Executive Vice President Energy & Power Solutions di Rittal. “Per questo motivo, dobbiamo guardare oltre i nostri processi di sviluppo e implementare la collaborazione tra aziende per essere veloci, flessibili e innovativi. Per questo motivo, Rittal ha progettato la sua nuova piattaforma come un ecosistema aperto che consente a produttori innovativi di sviluppare e vendere componenti “Ready for RiLineX”, collegabili direttamente al sistema sbarre da 60 mm.

K’ELECTRIC

K’ELECTRIC, con sede nella città tedesca di Bayreuth, sviluppa e vende interruttori-sezionatori, dispositivi di protezione da fulmini e sovratensioni oltre a tecnologie di misurazione digitale. “Siamo un fornitore piccolo e ci teniamo a cogliere questa occasione. Collaboriamo con i nostri clienti e partner per integrare rapidamente le loro idee e i loro suggerimenti nei nostri prodotti, e questo vale anche per Rittal”, afferma Philipp Stöcklein, Key Account Manager per le apparecchiature tecniche per l’edilizia e per i fornitori di energia di K’ELECTRIC. Il risultato sono componenti compatti che possono essere installati nel quadro elettrico velocemente grazie al nuovo design dei contatti.

E-T-A Elektrotechnische Apparate

La corrente continua non viene distribuita solo nei sistemi di accumulo a batteria e negli impianti fotovoltaici. In un numero sempre maggiore di applicazioni industriali, l’energia elettrica raggiunge le macchine tramite reti stabili a corrente continua. In qualità di leader mondiale nel settore dei dispositivi di protezione dei circuiti e della protezione da sovracorrenti, E-T-A Electrotechnical Apparatus GmbH, azienda specializzata in apparecchiature di protezione con sede ad Altdorf, in Germania, apporta all’ecosistema la sua pluriennale esperienza nel campo della corrente continua. “In termini di quadri elettrici e componenti, i sistemi a corrente continua presentano esigenze specifiche, a esempio nell’estinzione dell’arco elettrico”, spiega Richard Mehl, responsabile della divisione Comunicazione e Sistemi di E-T-A. L’azienda fornisce protezione per le costose apparecchiature del settore dell’ingegneria meccanica e dell’industria di processo, sia con soluzioni elettromeccaniche convenzionali che con sistemi di protezione intelligenti e selettivi.

EFEN

Specialista in interfacce di sicurezza e comunicazione, EFEN fornisce soluzioni intelligenti e sicure per i moderni sistemi di distribuzione di energia in tutto il mondo, con una forte attenzione a qualità, servizio, affidabilità e sostenibilità. Essendo un’azienda di medie dimensioni, EFEN è in grado di rispondere rapidamente alle esigenze del mercato. L’azienda offre all’ecosistema RiLineX la sua vasta esperienza nel settore dei quadri elettrici con fusibili conformi agli standard DIN/EN. Harald Kownatzky, European Sales Manager di EFEN, sottolinea: “La nostra collaborazione con Rittal ci consente di integrare in modo ottimale le nostre competenze e di offrire soluzioni innovative per la distribuzione di energia.

Il ritmo della distribuzione di energia continua ad aumentare, come dimostra l’ampia gamma di componenti disponibili al lancio. La piattaforma “Click & Work” di RiLineX consente agli utenti di ridurre i tempi di progettazione fino al 30% e di montaggio fino al 75%. Rittal e i suoi partner prevedono un’ulteriore accelerazione grazie all’elevata distribuzione internazionale di RiLineX. “Il supporto di Eplan Data Portal e del software di configurazione RiPower rendono più facile ai progettisti la scoperta dei vantaggi dei componenti intelligenti, anche se questi potrebbero non essere ancora ampiamente adottati nei loro mercati”, conclude Görner.