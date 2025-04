Durst Group acquisisce callas software

Il Gruppo Durst, specialista mondiale nel settore delle tecnologie di stampa e produzione digitale, ha acquisito callas software, tra i principali fornitori di soluzioni per l’automazione del prepress e tecnologie PDF. Le soluzioni callas sono elementi essenziali in numerosi flussi di lavoro di stampa, sia direttamente, sia come componente OEM per software di prepress di riferimento nel settore.

Con questa operazione, Durst rafforza la propria strategia puntando su apertura, integrazione e connettività nell’industria della stampa. L’obiettivo: un’automazione sempre più intelligente tra hardware, software e processi. callas software continuerà ad operare in autonomia, mantenendo la propria indipendenza nella gestione e nello sviluppo prodotto.

Un segnale forte per clienti e partner

L’ingresso nel Gruppo Durst rappresenta per callas una solida base per il futuro. Per i clienti e i partner OEM di callas, questa acquisizione si traduce in continuità operativa, stabilità a lungo termine e nuove opportunità tecnologiche.

Callas continuerà a operare come azienda indipendente, con il supporto delle risorse del Gruppo Durst per accelerare lo sviluppo delle proprie soluzioni. I contratti OEM e le collaborazioni già in essere resteranno invariati, mentre l’accesso all’ecosistema software Durst aprirà nuove possibilità di integrazione e sinergia.

“L’indipendenza di callas era una condizione imprescindibile per unirci al Gruppo Durst. I nostri clienti devono poter continuare a contare su callas come partner affidabile – con una nuova base per innovazioni a lungo termine”, afferma Dietrich von Seggern, CEO di callas software.

Digitalizzazione e automazione come visione condivisa

Questa nuova acquisizione rappresenta un passo importante nella strategia di Durst finalizzata alla creazione di una piattaforma software aperta e interconnessa al servizio dell’industria della stampa. callas avrà un ruolo chiave nell’integrazione di soluzioni oggi frammentate per offrire una maggiore efficienza, scalabilità e flessibilità ai fornitori di servizi di stampa.

Nei prossimi mesi, la collaborazione tra callas software e Durst si intensificherà sfruttando al meglio le sinergie con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di una piattaforma software aperta e indipendente dai fornitori, capace di rispondere alle esigenze sempre più complesse del mercato.

“Non stiamo semplicemente compiendo un altro passo verso la digitalizzazione: stiamo plasmando attivamente il futuro della stampa digitale. Con callas al nostro fianco, rendiamo il software di stampa più intelligente, connesso e potente. Le migliori soluzioni nascono quando partner forti condividono la stessa visione”, afferma Christoph Gamper, CEO e comproprietario del Gruppo Durst.