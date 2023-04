ECO CABLE: da Prysmian group i primi cavi ottici certificati ecologici

Prysmian Group, specialista nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, lancia i primi cavi ottici certificati ecologici con ECO CABLE, la prima etichetta brevettata nell’industria dei cavi. Il Gruppo presenterà la sua gamma di prodotti etichettati ECO CABLE alla FTTH Conference 2023, che inizierà domani a Madrid.

“I prodotti ECO CABLE mirano a rispondere in modo proattivo alle aspettative sempre più ecologiche del mercato delle telecomunicazioni e di tutti gli stakeholder” spiega Philippe Vanhille, Executive Vice President Telecom Division di Prysmian Group. “Siamo pronti a presentare la nostra gamma di prodotti Telecom per i quali possono essere applicati criteri sostenibili, misurabili e riconosciuti, per supportare la decarbonizzazione degli operatori di rete a banda larga e rendere le loro supply chain e value proposition ancora più green”.

La fibra è intrinsecamente ecologica, in quanto le reti full-fibre consumano molta meno elettricità rispetto alle reti a banda larga in rame e consentono di risparmiare energia, contribuendo alla realizzazione della duplice transizione dell’Europa Digitale e dell’European Green Deal. Prysmian ha fatto un ulteriore passo avanti, introducendo ECO CABLE per i suoi prodotti Telecom. L’assegnazione dell’etichetta ECO CABLE si basa su un sistema di calcolo automatico che utilizza criteri riconosciuti e misurabili in linea con le principali norme e requisiti, con un focus molto specifico sui prodotti in cavo: carbon footprint, assenza di sostanze estremamente preoccupanti, riciclabilità/circolarità, tasso di riciclo in ingresso, benefici ambientali ed efficienza di trasmissione dei cavi, che per i cavi ottici significa un aumento della densità delle fibre.

Tutti i cavi per le telecomunicazioni del Gruppo sono stati valutati e ad ora circa il 30% di essi è conforme ad ECO CABLE. La distribuzione dei prodotti Telecom certificati ECO CABLE comincerà a maggio in Europa, e il resto seguirà a partire dai prossimi mesi dell’anno. Con questa iniziativa, il Gruppo intende rafforzare la propria strategia di sostenibilità e il proprio ruolo attivo di promotore di uno sviluppo sostenibile, nonché accelerare la corsa del Gruppo verso l’azzeramento delle emissioni di CO2.

Prysmian Group sarà Platinum Sponsor alla conferenza di Madrid, dove l’azienda dimostrerà la sua attenzione verso l’innovazione e la fornitura di prodotti di qualità. Allo stand P03, verrà presentato il suo portafoglio completo di cavi e connettività FTTx per soddisfare tutte le richieste del mercato, presenti e future, incluse le ultime soluzioni per la distribuzione interna ed esterna, i cabinet e CasaLink. Un focus specifico sarà dato all’evoluzione della densità dei cavi con Sirocco HD ed Extreme, FlexTube e FlexRibbon, e alla sostenibilità, con ECO CABLE e il sistema di condotti e microcondotti Ecoslim, di dimensioni ridotte, sostenibile e facile da installare.

Prysmian sarà parte attiva anche durante i workshop e la conferenza, in particolare:

18 aprile, Workshop 6B – Attracting talent to the FTTH industry – sharing best practise: Coralia Caravello parlerà dell’impegno di Prysmian Group nelle politiche e iniziative D&I a livello globale e locale; Workshop 4C – Expand your network, not your footprint, in partnership con Dura-line e Plumettaz; Workshop 4A – Collaboration to engage further decarbonization of the fiber sector, organizzato dall’ FTTH Council Europe Sustainability Committee.

19 aprile, Panel 8 – How can technology help address the next FTTH roll out challenges?: sessione moderata da Jan Schindler; Panel 10 – Reduce the carbon footprint of your FTTH roll out: speech di Alessandro Pirri riguardo all’approccio sostenibile ed ecologico per l’industria dei cavi ottici.