Elemento Cloud entra nel portafoglio V-Valley

V-Valley, società del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, ha siglato un accordo di partnership con Elemento Cloud, tech company italiana che progetta e sviluppa soluzioni di Cloud computing modulari e scalabili.

L’offerta di Elemento permette di unificare infrastrutture pubbliche e private in un unico ecosistema interoperabile, sicuro e senza lock-in con l’obiettivo di ridefinire il modo in cui imprese e provider gestiscono il cloud, offrendo piattaforme flessibili e trasparenti capaci di integrare ambienti diversi sotto un’unica architettura.

Questa partnership consentirà a Elemento Cloud di avere accesso a una rete di distribuzione – quella di V-Valley – solida e capillare in tutto il territorio, rafforzando così la propria credibilità sul mercato e creando sinergia con l’offerta Enterprise già consolidata.

V-Valley, grazie a questa collaborazione, potrà ampliare il suo portfolio di soluzioni, offrendo ai propri clienti e ai loro utenti finali AtomOS, un Hypervisor scalabile e flessibile che permetta al dealer di selezionare il miglior pacchetto per le proprie esigenze a prezzi accessibili.

Gabriele Gaetano Fronzè, CEO di Elemento Cloud: “Con V-Valley portiamo AtomOS, l’hypervisor che trasforma qualsiasi infrastruttura in un Cloud, a un pubblico sempre più ampio. Insieme offriamo alle aziende la libertà di costruire il proprio Cloud senza vincoli, con la forza di una delle reti di distribuzione più solide e qualificate in Europa.”

Silvia Restelli, Head of Marketing & Solutions Sales di V-Valley, ha commentato: “La partnership con Elemento Cloud si inserisce perfettamente nella strategia di crescita di V-Valley e rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un ecosistema cloud sempre più aperto, flessibile e orientato all’innovazione. L’integrazione della proposta Elemento ci consente di ampliare ulteriormente il nostro portfolio di soluzioni, offrendo ai nostri clienti – e ai loro utenti finali – strumenti all’avanguardia come AtomOS, capaci di rispondere alle esigenze di scalabilità, sicurezza e interoperabilità che oggi sono imprescindibili per le PMI e per il canale. Questa collaborazione rafforza la nostra mission di essere partner di riferimento per la trasformazione digitale, mettendo a disposizione del mercato non solo tecnologie avanzate, ma anche competenze specialistiche e servizi a valore aggiunto”.