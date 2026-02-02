Elmat ampia la sua offerta con due nuovi brand

Da febbraio 2026 Elmat amplia la sua offerta con due nuovi brand: Fortinet, nell’ambito della sicurezza informatica, e X-Fusion, per il settore del networking (infrastrutture server per data center e AI). I system integrator potranno contare su un’offerta ancora più completa e specializzata, supportata dall’esperienza tecnica del team Elmat.

Server X-Fusion per data center moderni e workload AI

X-Fusion è un produttore di server qualificato e apprezzato soprattutto nel mondo IT. Le sue soluzioni sono consigliate a tutti i system integrator attivi nel business della cyber security, nella realizzazione di data center e infrastrutture IT di settori come telecom, finance, internet, trasporti ed energia.

X-Fusion è specializzato in server con un forte accento sull’efficienza energetica, sull’alta densità di calcolo, sull’affidabilità e sulla gestione semplificata dell’intero ciclo di vita dei server. Tra i prodotti più importanti ci sono sicuramente le famiglie FusionServer V8 e V7 rispettivamente pensate per workload di nuova generazione (in particolare AI e data center moderni) e per massimizzare densità di calcolo, I/O e gestione intelligente (deploy automatizzato e O&M intelligente).

Le soluzioni X-Fusion sono particolarmente indicate per settori complessi come telecomunicazioni, finanza, internet, trasporti ed energia.

Cyber security e networking convergenti con Fortinet

L’ingresso di Fortinet consente a Elmat di ampliare in modo significativo la propria offerta di soluzioni per la sicurezza informatica e il networking. Fortinet è riconosciuto a livello globale per l’approccio basato sulla convergenza tra sicurezza e rete, realizzato attraverso la piattaforma Fortinet Security Fabric, che integra oltre 50 soluzioni enterprise.

Inoltre si distingue per l’uso di ASIC proprietari (FortiASIC) e del sistema operativo FortiOS per ottenere alte prestazioni, bassa latenza e gestione unificata dei firewall.

Tra le soluzioni su cui puntare ci sono i FortiGate di nuova generazione, famiglia di firewall/SD-WAN alimentata da ASIC custom; il FortiGate 3800G e la soluzione “Secure AI Data Center” come offerta di punta per proteggere modelli, dati e infrastrutture AI con framework end-to-end; le linee specialistiche come le FortiGate Rugged Series, ideali per ambienti OT/industriali e per condizioni estreme pur mantenendo prestazioni eccellenti.

Elmat: valore per i system integrator

“Con X-Fusion introduciamo server ad alte prestazioni pensati per i carichi di lavoro più evoluti e con un interessante rapporto qualità-prezzo, mentre con Fortinet rafforziamo la nostra offerta di cyber security e networking”, commenta Pierpaolo Amadori, Sales Manager di Elmat. “Oggi i system integrator hanno bisogno di soluzioni affidabili, scalabili e integrate per affrontare le sfide di sicurezza, AI e modernizzazione delle infrastrutture IT. Il nostro obiettivo è supportarli con tecnologie di qualità e con la competenza del team Elmat”.