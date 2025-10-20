Elpack sigla accordo di distrubuzione con ITRack

Elpack entra a far parte del canale distributivo italiano a valore di ITRack. Con oltre 50 anni di esperienza nel settore delle infrastrutture tecnologiche e sedi operative a Cormano (MI), San Lazzaro di Savena (BO) e Roma, Elpack rappresenta un punto di riferimento per installatori e system integrator alla ricerca di soluzioni affidabili, consulenza qualificata e servizi tempestivi.

Specializzato nella fornitura di prodotti passivi e soluzioni complete per infrastrutture IT in diversi settori, Elpack si distingue per la capacità di supportare i clienti in ogni fase del progetto: dalla consulenza tecnica alla scelta delle soluzioni più adatte, fino alla gestione logistica e al servizio post-vendita. La presenza di magazzini nelle sedi di Cormano e San Lazzaro di Savena garantisce un’elevata disponibilità di prodotto e una logistica rapida ed efficiente, capace di rispondere prontamente alle esigenze dei clienti su tutto il territorio nazionale.

Dichiarazioni da ITRack e Elpack

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte dell’offerta prodotti di Elpack, un distributore a valore che si contraddistingue per organizzazione e serietà, valori che condividiamo pienamente”, ha dichiarato Rodolfo Casieri, Sales & Marketing Manager di ITRack. “Elpack è tra i distributori con le maggiori potenzialità di crescita, in particolare in Lombardia, Emilia-Romagna e nel Centro Italia, aree in cui è presente con uffici commerciali, di progettazione e magazzini per lo stock dei prodotti che distribuisce. Siamo certi che i clienti di Elpack, che da molti anni lo scelgono per essere un distributore dinamico, flessibile e con un alto livello di competenze, potranno trovare in ITRack un marchio di qualità e un punto di riferimento per le soluzioni di contenimento dedicate alle infrastrutture di Networking, Data Center e applicazioni Industriali”.

Giuseppe Calì, CEO di Elpack, ha commentato: “L’ingresso delle soluzioni ITRack nella nostra offerta ci consente di ampliare ulteriormente il portafoglio prodotti e di rafforzare la nostra capacità di proporre ai clienti soluzioni complete e tecnologicamente evolute per ogni ambito applicativo IT. L’accordo con ITRack ci consente di consolidare il posizionamento sul mercato e di creare nuove opportunità di crescita insieme ai nostri clienti e partner”.