EMEA PartnerOne Summit 2025: ecco i vincitori

SentinelOne, specialista a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, ha proclamato i vincitori degli EMEA PartnerOne Awards 2025, che premiano i contributi di eccellenza all’innovazione nelle soluzioni di sicurezza dei propri partner in Europa, Medio Oriente e Africa. I premi sono stati assegnati durante il PartnerOne Summit dell’azienda, dove oltre 200 partner strategici hanno festeggiato i successi ottenuti nel settore della sicurezza enterprise in partnership con SentinelOne.

“Questi premi testimoniano la solidità delle partnership e l’impatto che produciamo insieme”, ha dichiarato Brian Lanigan, Senior Vice President e Head of Global Partner Ecosystem di SentinelOne. “I nostri partner sono determinanti nel fornire le potenzialità della tecnologia di SentinelOne ai clienti di tutto il mondo. Unendo l’esperienza dei partner con le nostre soluzioni basate sull’AI, realizziamo un futuro sicuro e risultati concreti per i clienti“.

SentinelOne conta su un ampio ecosistema di partner che condividono un impegno costante nel garantire la sicurezza del mondo con soluzioni all’avanguardia, capaci di fornire una protezione continua contro tutte le minacce. L’azienda è orgogliosa di premiare i risultati ottenuti dai propri partner e ha sottolineato il ruolo cruciale degli stessi nell’assistere le imprese nell’affrontare le complessità delle minacce informatiche, evidenziando come la potente combinazione tra tecnologia di SentinelOne e l’esperienza dei partner nell’implementazione offra un valore reale ai clienti e promuova il successo reciproco.

I premi consegnati all’EMEA PartnerOne Summit 2025

I vincitori dei premi sono:

Partner dell’anno 2025 – Orange Cyberdefense Francia

Partner dell’anno per la vision 2025 – Cloud Bridge

Distributore dell’anno 2025 – Exclusive Networks Francia

Partner dell’anno Momentum 2025 – SVA

Premio Rising Star del 2025 – Metanext

Partner tecnologico strategico dell’anno 2025 – Mimecast

Partner MSSP dell’anno 2025 – SNS

Partner Incident Response dell’anno 2025 – S-RM

Partner Cloud dell’anno 2025 – AWS

Il premio “Technical Star 2025” è stato assegnato a Riccardo Corrado, Tinexta Cyber

Il potenziale delle collaborazioni. Alcune dichiarazioni

“L’innovazione non è una tantum, ma è un lavoro quotidiano. Negli ultimi cinque anni, la partnership con SentinelOne è stata improntata su fiducia, condivisione di intenti e l’incessante ricerca dell’innovazione per stare al passo con l’evoluzione delle minacce e per proteggere i nostri clienti. Siamo orgogliosi di questo premio che riflette le nostre comuni capacità di innovare, guidati da un’idea condivisa in materia di cybersecurity“, ha dichiarato Benjamin Serre, Chief Development Officer di Orange Cyberdefense Francia, azienda premiata agli EMEA PartnerOne Summit 2025 come “Partner dell’anno”.

“L’integrazione tecnologica con SentinelOne aiuta i clienti congiunti a bloccare le minacce e a semplificare le attività di risposta”, ha commentato Jules Martin, VP Technology Alliances di Mimecast. “Crediamo fermamente nel ‘Power of Together’ in materia di cybersecurity e sappiamo che i clienti sono più sicuri grazie al nostro ecosistema di partner di alleanza. È fantastico ricevere questo riconoscimento da SentinelOne perché sottolinea l’impatto che stiamo avendo e che continueremo ad avere grazie all’integrazione!“.