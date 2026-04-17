Epson: due stampanti premiate con il TIPA Award 2026

Le stampanti Epson SureColor P7300 e P9300 sono state premiate con il TIPA Award 2026 per la migliore stampante di grande formato; il premio è assegnato ogni anno dalla Technical Image Press Association (TIPA), una delle più autorevoli autorità mondiali nel campo dell’imaging e della stampa.

Progettate per fotografi professionisti, stampatori di opere d’arte e ambienti di stampa commerciale, le SureColor P7300 e P9300 offrono una qualità d’immagine, una precisione e un’affidabilità di altissimo livello. Il premio sottolinea la continua leadership di Epson nella tecnologia di stampa di fascia alta e il suo impegno nel soddisfare le esigenze dei professionisti creativi.

Entrambe le stampanti utilizzano l’avanzato sistema di inchiostri Epson UltraChrome PRO10, che offre una gamma cromatica ampliata per ottenere immagini altamente dettagliate con un’eccezionale precisione dei colori e una gradazione dei toni omogenea, così da garantire una riproduzione fedele delle opere fotografiche e artistiche, incontrando gli elevati standard richiesti da gallerie, studi e stampatori.

SureColor P7300 stampa su supporti di larghezza fino a 24 pollici, mentre SureColor P9300 è in grado di gestire formati fino a 44 pollici, garantendo flessibilità in un’ampia gamma di applicazioni professionali. Entrambi i modelli sono dotati di testine di stampa avanzate che migliorano velocità e precisione, nonché di sistemi di manutenzione automatizzati progettati per garantire una produzione costante e ridurre al minimo i tempi di inattività.

Nella sua citazione ufficiale, TIPA ha dichiarato: “Queste stampanti professionali a getto d’inchiostro di largo formato sono progettate per la stampa fotografica e artistica di alta qualità. Utilizzano il sistema di inchiostri Epson UltraChrome PRO10 con una gamma cromatica ampliata per produrre immagini altamente dettagliate e una riproduzione accurata dei colori. La loro affidabilità, la precisione dei colori e l’ampia capacità dei supporti le rendono strumenti preziosi per fotografi e stampatori professionisti.”

“Il riconoscimento ricevuto da TIPA – ha dichiarato Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia – ci onora e rafforza il nostro impegno per l’innovazione nella stampa professionale. SureColor P7300 e P9300 sono state sviluppate per offrire ai professionisti della creatività i più alti livelli di accuratezza del colore, coerenza e produttività.”

I TIPA Awards sono giudicati ogni anno dai redattori delle principali pubblicazioni di fotografia e imaging di tutto il mondo e premiano i migliori prodotti e tecnologie del settore.