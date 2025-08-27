Epson e Bose insieme per videoproiettori più evoluti

Epson e Bose Corporation, aziende al vertice rispettivamente nella produzione di videoproiettori e nel settore dell’audio, hanno siglato una partnership che ha portato allo sviluppo di videoproiettori dotati della tecnologia Sound by Bose. La prima linea di prodotti frutto della collaborazione è una famiglia per l’home entertainment, composta da modelli laser a ottica ultracorta (UST) con risoluzione 4K(1), audio coinvolgente e bassi profondi grazie a Sound by Bose.

Epson e Bose condividono l’obiettivo comune di offrire maggiore valore ai clienti: lavorando insieme, le due aziende combinano i punti di forza di Epson nella tecnologia di proiezione compatta, efficiente e precisa con le prestazioni audio di Bose per offrire una soluzione multifunzione capace di assicurare un’esperienza audiovisiva profondamente coinvolgente. Integrando le rispettive tecnologie e competenze in settori diversi, Epson e Bose continueranno a guidare l’innovazione.

“In Bose – ha dichiarato Nick Smith, Presidente, Audio Technology Business & Chief Strategy Officer di Bose – ci impegniamo per offrire all’ascoltatore esperienze audio incredibili, indipendentemente da dove è posizionato. Lavorare con Epson ci dà l’opportunità di combinare immagini mozzafiato con un suono potente per aiutare le persone a connettersi più profondamente con i contenuti e portare l’intrattenimento domestico a un livello superiore. Siamo entusiasti di rivelare una serie di nuovi prodotti per l’home entertainment che da settembre darà vita a questa promessa.”

“Grazie a questa partnership – ha affermato Tomoo Takaso, Chief Operating Officer della Visual Products Operations Division di Epson – combiniamo la nostra tecnologia di proiezione luminosa, vivida e versatile con i sistemi audio personalizzati di Bose per realizzare la fusione di suono e immagini, stabilendo un nuovo standard per l’intrattenimento. I nuovi prodotti che verranno lanciati e annunciati a settembre dimostreranno come la proiezione 4K UST unita al Sound by Bose possa trasformare l’esperienza di visione domestica.”

(1) La tecnologia di miglioramento della risoluzione 4K sposta ogni pixel per produrre un’immagine sullo schermo, secondo le specifiche dichiarate.