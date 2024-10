Epson è la più sostenibile e ottiene la certificazione Platinum

Gli sforzi di Epson verso pratiche più etiche e sostenibili vengono premiate: l’azienda riceve da EcoVadis la classificazione “Platinum” per la sostenibilità. EcoVadis, l’organizzazione di rating riconosciuta a livello mondiale per la valutazione della sostenibilità, analizza oltre 220 categorie industriali e valuta più di 130.000 aziende in 180 Paesi. Questo prestigioso riconoscimento ribadisce l’impegno dell’azienda giapponese nel rispettare e mantenere gli standard più elevati in termini di pratiche ambientali, diritti umani e dei lavoratori, etica e approvvigionamento sostenibile. Non solo: colloca Epson nel primo1% delle migliori aziende in tutti i settori valutati da EcoVadis e riflette i continui progressi ottenuti dall’azienda nelle sue iniziative per la sostenibilità.

Nonostante EcoVadis abbia implementato criteri di valutazione ancora più rigorosi, Epson ha aumentato il suo punteggio complessivo da 77 a 83 punti su 100. Quest’anno, inoltre, per ottenere il livello platinum è necessario rientrare nella top 1% di tutte le aziende prese in esame da EcoVadis ed Epson ha raggiunto anche questo risultato, posizionandosi nel primo 1% delle aziende migliori sia per l’ambiente sia per i diritti umani e dei lavoratori. Si colloca inoltre nel 2% delle migliori aziende per il procurement sostenibile, inserendosi anche fra i top 30% performers per l’etica.

Questa certificazione indipendente è la dimostrazione dell’incessante impegno di Epson e dei notevoli miglioramenti compiuti nell’ultimo anno verso una crescita sostenibile: i clienti possono così avere la certezza che è una delle aziende più responsabili del settore in cui opera.

I risultati sostenibili di Epson

Epson sta compiendo enormi passi avanti verso l’obiettivo di diventare carbon negative e di non utilizzare più materie prime vergini entro il 2050. I principali risultati conseguiti nell’esercizio finanziario 2023 includono:

Decarbonizzazione : a seguito della conversione totale all’elettricità proveniente da fonti rinnovabili nei siti di proprietà di Epson a livello mondiale nel 2023, Epson Europe ha compiuto ulteriori miglioramenti per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Rispetto all’esercizio 2022, nel 2023 le emissioni legate a trasferte e viaggi di lavoro sono state ridotte del 19% ed è inoltre prevista un’ottimizzazione del 10-50% per container nelle consegne provenienti dagli stabilimenti asiatici, per ridurre le future emissioni di CO 2 . I piani per la costruzione di un impianto a biomassa in Giappone ridurranno ulteriormente la dipendenza dai combustibili fossili.

: a seguito della conversione totale all’elettricità proveniente da fonti rinnovabili nei siti di proprietà di Epson a livello mondiale nel 2023, Epson Europe ha compiuto ulteriori miglioramenti per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Rispetto all’esercizio 2022, nel 2023 le emissioni legate a trasferte e viaggi di lavoro sono state ridotte del 19% ed è inoltre prevista un’ottimizzazione del 10-50% per container nelle consegne provenienti dagli stabilimenti asiatici, per ridurre le future emissioni di CO . I piani per la costruzione di un impianto a biomassa in Giappone ridurranno ulteriormente la dipendenza dai combustibili fossili. Responsabilità sociale : Epson ha rafforzato il proprio impegno verso la diversità, l’equità e l’inclusione attraverso iniziative di formazione a 360 gradi. Gli stabilimenti dell’azienda in Indonesia e nelle Filippine hanno ottenuto lo stato Platinum della Responsible Business Alliance (RBA) per le pratiche di lavoro etiche.

Rafforzamento della governance : Epson ha ricevuto nuovamente la certificazione Bureau Veritas per l’allineamento delle attività aziendali agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), diventando così un pioniere in questo ambito.

Dichiarazioni

“Il livello platinum che ci è stato riconosciuto da EcoVadis”, afferma Takanori Inaho, Presidente di Epson Europe, “è il frutto della continua attuazione di iniziative volte a identificare e risolvere le problematiche sociali e ambientali. Da sempre siamo guidati dal principio del Sho Sho Sei, che rappresenta il nostro impegno per il miglioramento continuo e lo sviluppo di tecnologie proprietarie di precisione, efficienti e compatte: queste contribuiscono in prima linea alla creazione di soluzioni pratiche per il clima e noi stessi siamo consapevoli della nostra responsabilità nel ridurre l’impatto ambientale“.

“La nostra vision”, dichiara Boris Manev, Sustainability Director di Epson Europe, “è molto chiara: vogliamo essere pionieri nell’innovazione sostenibile e stabilire nuovi standard in materia di responsabilità ambientale. Le nostre iniziative all’avanguardia, come la promozione del riciclo dei tessuti e la collaborazione con i principali stilisti nel campo della moda, dimostrano che sostenibilità e successo aziendale possono andare di pari passo. I nostri investimenti nelle tecnologie di cattura del carbonio e nelle energie rinnovabili sono tappe fondamentali del nostro viaggio verso un futuro carbon negative. Frutto di un duro lavoro, questa medaglia di platino sottolinea l’impegno costante e le azioni dell’intero team Epson nel tentativo di raggiungere un futuro sostenibile. La valutazione platinum che abbiamo ottenuto da EcoVadis non riflette solo la nostra leadership nell’eccellenza e nell’innovazione dei prodotti, ma anche la nostra totale dedizione a rendere il nostro settore più sostenibile“.