Epson firma un accordo con BNP Paribas Leasing Solutions

Epson prosegue nel suo impegno a favore della sostenibilità annunciando un nuovo modello di business strategico volto a rendere la sua tecnologia più accessibile alle grandi aziende e alle organizzazioni del settore pubblico. In collaborazione con BNP Paribas Leasing Solutions, specialista europeo nel finanziamento delle attrezzature, Epson introdurrà un programma di leasing completo che copre l’intera gamma di soluzioni, dalla stampa e scansione aziendale alla proiezione, dalle tecnologie per il retail alla stampa industriale e alla robotica, compresi i più recenti robot collaborativi.

“Si tratta di un importante traguardo strategico per Epson – ha dichiarato Rob Clark, COO di Epson Europe – che ci consentirà di supportare meglio le esigenze dei clienti su larga scala con una proposta più competitiva che permetterà di accedere alle più recenti tecnologie Epson senza l’onere di un investimento iniziale”.

Con questo programma, i clienti potranno inoltre beneficiare di un’assistenza a 360° dai partner Epson che forniscono soluzioni per la gestione, la manutenzione e l’assistenza della flotta, supportate da Epson Open Platform, lo strumento progettato per consentire l’integrazione con le piattaforme gestionali dei partner, grazie all’API aperta.

Una caratteristica esclusiva di questo modello di business è il fatto che al termine del leasing della società mantiene la proprietà del prodotto, garantendo che tutte le apparecchiature vengano restituite per il ricondizionamento, il riutilizzo o il riciclo. Questo approccio a circuito chiuso è fondamentale per la visione aziendale di Epson e contribuisce a prevenire lo smaltimento improprio dei prodotti.

“Gestiamo già i nostri stabilimenti per l’innovazione e la produzione – ha spiegato Richard Wells, Head of Market Development di Epson Europe – e mantenere il controllo dei prodotti alla fine del loro ciclo di vita significa estendere l’uso delle risorse, ridurre gli sprechi e minimizzare ulteriormente l’impatto ambientale.”

Dal punto di vista del finanziamento, il leasing offre ai clienti costi prevedibili, un flusso di cassa migliore e una maggiore flessibilità.

Pascale Favre, Amministratore Delegato della Business Line Technology and Lifecycle Solutions di BNP Paribas Leasing Solutions, ha aggiunto: “Siamo lieti di collaborare con Epson a questo innovativo programma. Il leasing non solo rende più accessibile l’innovativa tecnologia di Epson, ma aiuta anche le organizzazioni a gestire i rischi e ad allinearsi a pratiche aziendali più sostenibili. Insieme, stiamo dando vita a modelli di finanziamento più intelligenti e responsabili per il futuro.”