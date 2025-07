Epson pluripremiata ai DataMaster Awards

Epson, specialista mondiale nella tecnologia di stampa e imaging, annuncia di aver ottenuto per le sue innovative stampanti e multifunzione numerosi premi dai prestigiosi Digital Imaging Awards di DataMaster Lab.

L’azienda giapponese è stata premiata con il DataMaster Green Award per il suo impegno a favore della sostenibilità ambientale, nello specifico per la sua tecnologia di stampa inkjet Heat Free PrecisionCore, che abbassa notevolmente il consumo di elettricità, richiede meno materiali di consumo e riduce al minimo le emissioni. Non solo: Epson ha ricevuto tre prestigiosi riconoscimenti per i modelli A4 AM-C400 e AM-C550, oltre al Best MFP Scanner Award per le serie AM-C4000, AM-C5000 e AM-C6000.

I commenti post premiazione

“La tecnologia PrecisionCore di Epson ha vinto il Green Award 2025”, ha commentato Edward Bilson, Direttore Tecnico di DataMaster Lab, “perché continua ad essere la meno dannosa per l’ambiente. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno costante di Epson nella sostenibilità e nell’ottica di realizzare prodotti progettati nel rispetto dell’ambiente. DataMaster ha constatato che la tecnologia di stampa inkjet Heat Free PrecisionCore di Epson consente di utilizzare molti meno materiali di consumo, non produce emissioni e riduce il consumo elettrico fino a due terzi“.

“Siamo contenti di ricevere questi riconoscimenti da DataMaster”, ha affermato Luca Motta, Head of Sales Office Print di Epson Italia, “il Green Award segna un risultato davvero speciale. Epson non è solo un produttore di stampanti; ci impegniamo a integrare tecnologie innovative con funzionalità di facile utilizzo per creare dispositivi versatili ed efficienti. La nostra attenzione volta a ridurre l’impatto ambientale è evidente nel nostro design ad alta efficienza energetica e nell’uso innovativo dei materiali di consumo“.

Nel dettaglio le valutazioni di DataMaster sui modelli della serie Epson AM-C

Oltre al Green Award, i modelli Epson AM-C400 e AM-C550 A4 hanno ottenuto tre diversi riconoscimenti fra le stampanti multifunzione a colori A4:

migliore stampante per gruppi di lavoro

miglior qualità di stampa

miglior scanner

DataMaster ha accertato che, come tutti i modelli Epson WorkForce Enterprise, i nuovi multifunzione A4 a colori AM-C 400 e AM-C550 garantiscono una produttività del 100% in modalità fronte/retro. Ciò significa che stampano su entrambi i lati del foglio con la stessa rapidità, risparmiando fino alla metà della carta. Ha osservato inoltre che molti toner della concorrenza e tutte le altre stampanti inkjet funzionano a velocità dimezzata (o inferiore) in modalità fronte/retro e che AM-C400 e AM-C550 sono anche i primi dispositivi A4 a presentare un nuovo percorso della carta a forma di C, che ha permesso di ottenere anche un design compatto.

“È straordinario”, ha commentato Edward Bilson, “vedere un produttore di stampanti proporre sul mercato qualcosa di veramente nuovo. Queste macchine non solo eccellono in termini di produttività e qualità, ma sono anche in grado di competere efficacemente con qualsiasi multifunzione A4 a colori di fascia alta per l’ufficio. Siamo rimasti molto colpiti dalle loro prestazioni e meritano la piena valutazione a cinque stelle da parte di questo laboratorio europeo indipendente“.

La serie AM-C è stata premiata per le straordinarie capacità di scansione, la qualità delle immagini e la velocità di elaborazione. Ciò che contraddistingue questi modelli è la capacità di elaborare processi di scansione complessi in pochi secondi, laddove i dispositivi della concorrenza possono richiedere diversi minuti. Gli utenti possono trarre vantaggio dalla perfetta integrazione del software Document Capture Pro di Epson, che offre tutte le funzionalità di uno scanner professionale direttamente sull’interfaccia MFP.

“Nessun altro produttore di multifunzione”, ha continuato Edward Bilson, “offre una gamma così completa in termini di funzioni di scansione“.

Epson si è aggiudicata inoltre il premio Best MFP Scanner A3 Colour MFP Award per i modelli AM-C4000, AM-C5000 e AM-C6000. DataMaster ha riconosciuto che questi dispositivi offrono un’eccezionale qualità ed efficienza di scansione, in grado di elaborare rapidamente i lavori mantenendo dimensioni del file e qualità delle immagini ottimali. Le funzionalità OCR hanno ottenuto un punteggio di 5/5 per la precisione, a dimostrazione dello straordinario equilibrio della serie AM-C tra qualità dell’immagine e dimensioni dei file.