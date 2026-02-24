Epson promuove la circolarità con una nuova partnership

In collaborazione con DLL, partner mondiale di soluzioni finanziarie, Epson amplia il programma di leasing rendendo la sua tecnologia sempre più accessibile alle aziende e consentendo loro di evitare la necessità di un investimento iniziale. Ciò significa inoltre che, al termine del leasing, Epson mantiene la proprietà del prodotto supportando il ricondizionamento, il riutilizzo e il riciclo, a ulteriore sostegno della circolarità dei prodotti.

La circolarità rimane un pilastro fondamentale nella visione aziendale, mentre la capacità di controllare il “fine vita” dei prodotti, sia consentendo una “seconda” o “terza” vita con il riutilizzo o il ricondizionamento, sia con procedure di riciclo, garantisce la massimizzazione dei materiali e delle risorse.

“La nostra iniziativa di leasing – spiega Rob Clark, COO di Epson Europe – segna un passo importante nella strategia di Epson, rafforzando la nostra capacità di soddisfare le esigenze dei grandi clienti con un’offerta più attraente e flessibile. Questa opportunità consente alle aziende di beneficiare della più recente tecnologia Epson senza un forte investimento iniziale di capitale, rendendo più facile l’ammodernamento e l’impiego in tempi brevi di soluzioni più sostenibili. Grazie alla collaborazione con DLL, siamo anche in grado di combinare la nostra esperienza e i nostri prodotti sostenibili con la crescente disponibilità di Green Finance per i clienti.”

“Allo stesso tempo – afferma Richard Wells, Head of Market Development di Epson Europe – non stiamo cedendo la responsabilità alla fine del ciclo di vita di un prodotto. Poiché gestiamo noi stessi l’innovazione e la produzione, mantenere il controllo dei prodotti quando vengono restituiti ha senso: possiamo tenere in uso materiali di valore più a lungo, tagliare gli sprechi e ridurre ulteriormente l’impronta ambientale complessiva della nostra tecnologia.”

L’offerta di una soluzione di leasing completa – dalle stampanti alla robotica – consentirà a Epson di affrontare meglio le grandi gare d’appalto aziendali e del settore pubblico. I clienti potranno beneficiare dei programmi di assistenza grazie ai partner Epson, che gestiscono il parco macchine e la relativa manutenzione.

Rob van den Heuvel, General Manager di DLL Europe, spiega perché le capacità di finanziamento di Epson Europe sono fondamentali per ottenere un vantaggio competitivo: “in questo momento ci sono due realtà fondamentali: l’innovazione sta superando i budget e i clienti si aspettano pratiche circolari. Il leasing e il finanziamento sono modi pratici per offrire ai clienti una scalabilità che non prosciuga il flusso di cassa e una circolarità integrata nei modelli di pagamento. Siamo orgogliosi di sostenere Epson Europe nei suoi sforzi e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci aspetta dalla nostra collaborazione.”

La partnership con DLL consentirà inoltre di offrire ulteriori opzioni di finanziamento ai potenziali clienti nei mercati europei più difficili da raggiungere, quali la Finlandia e l’Irlanda.