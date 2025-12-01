Erion e BSH sensibilizzano sullo smaltimento dei RAEE

Una giornata dedicata ai piccoli Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e ai Rifiuti di Batterie portatili. È quella organizzata lo scorso 27 novembre dal Gruppo BSH Elettrodomestici in collaborazione con Erion WEEE ed Erion Energy.

Una giornata di sensibilizzazione e di raccolta

L’iniziativa, rivolta ai dipendenti BSH, è stata inaugurata da una sessione introduttiva dedicata al corretto conferimento dei RAEE e dei Rifiuti di Batterie portatili, alla quale sono intervenuti Simona Guidolin, Head of Legal & Compliance BSH Elettrodomestici S.p.A. e Presidente di Erion WEEE; Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion WEEE e Laura Castelli, Direttore Generale di Erion Energy che hanno, inoltre, illustrato l’impegno del Sistema Erion nella sensibilizzazione dei cittadini sul tema sempre più importante dell’economia circolare.

A seguire i partecipanti hanno assistito alla proiezione di “Materia Viva”, il Docufilm prodotto da Erion WEEE in collaborazione con Libero Produzioni, dedicato all’importanza della corretta gestione dei RAEE e delle Materie Prime in essi contenute.

La mattinata si è conclusa con un panel interattivo, accompagnato da quiz e Q&A, al quale hanno partecipato anche Marta Macchi, Communications, Marketing & Sales Manager di Erion e Mattia Teruzzi, Scienziato ambientale e talent del Docufilm. Un confronto dinamico che ha reso l’esperienza coinvolgente e partecipata.

Durante l’intera giornata, i dipendenti hanno potuto conferire i piccoli RAEE e le Batterie portatili esauste presso un punto di raccolta interno appositamente allestito. Una vera e propria “gara” di raccolta, pensata per incentivare i partecipanti a “svuotare i cassetti” e conferire correttamente i propri rifiuti, al termine della quale sono stati premiati i tre partecipanti più virtuosi. L’iniziativa ha registrato un’ottima adesione, portando alla raccolta di 440 kg di RAEE e 28 kg di Rifiuti di Batterie portatili, il cui corretto trattamento permetterà di riciclare 415 kg di Materie Prime Seconde e di evitare l’emissione in atmosfera di oltre 730 kg di CO₂eq.

Una collaborazione orientata all’economia circolare

La sinergia tra Gruppo BSH Elettrodomestici ed Erion conferma il valore della collaborazione tra aziende e consorzi nella promozione della cultura del riciclo.

“Erion WEEE continua a investire in attività di sensibilizzazione”, ricorda Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion WEEE. “I dati dell’Osservatorio RAEE di Ipsos confermano un progresso significativo nella consapevolezza degli italiani: il 58% riconosce l’acronimo RAEE e il 45% ne conosce correttamente il significato. Si tratta di un risultato che premia l’impegno del Consorzio nelle campagne di informazione e che ci spinge ad attuare azioni innovative di raccolta sul territorio. Iniziative come quella odierna, sviluppata grazie a BSH, vanno esattamente in questa direzione e rappresentano un modello efficace per accelerare il percorso verso una reale economia circolare”.

“I Rifiuti di Batterie rappresentano una risorsa preziosa, spesso sottovalutata”, sostiene Laura Castelli, Direttore Generale di Erion Energy. “Giornate come questa organizzata con BSH evidenziano l’importanza di lavorare insieme alle aziende per far sì che la raccolta di questi rifiuti sia più semplice, accessibile e parte integrante delle abitudini quotidiane. Abbiamo imparato negli anni a differenziare carta, plastica e vetro, dobbiamo imparare a fare lo stesso con le batterie esauste che in molti gettano nell’indifferenziata o addirittura in altre frazioni differenziate come la plastica o i metalli. Ciò provoca una dispersione di materie prime che potrebbero essere riciclate e dar vita a nuovi prodotti”.

“Attraverso questa iniziativa vogliamo promuovere un gesto semplice ma fondamentale per la tutela dell’ambiente: conferire correttamente i piccoli dispositivi elettrici e le batterie a fine vita. La collaborazione con Erion ci consente di offrire ai nostri collaboratori non solo informazioni, ma anche strumenti concreti per agire in modo responsabile. Questa giornata speciale è legata al più ampio impegno di BSH verso la sostenibilità e l’economia circolare, valori che guidano da sempre le attività del nostro Gruppo e il nostro approccio alla responsabilità ambientale”, dichiara BSH.

La giornata ha dimostrato come la maggiore disponibilità di servizi di raccolta facilmente accessibili possa trasformare una consapevolezza teorica in azioni concrete.

L’importanza di un corretto conferimento dei RAEE e dei Rifiuti di Batterie esauste

I RAEE e i Rifiuti di Batterie contengono al loro interno materie prime riciclabili importantissime: nei primi si trovano fino a 69 elementi della tavola periodica, tra cui rame, litio, cobalto e terre rare; nei secondi sono presenti materie come nichel, litio, ferro, zinco, manganese, piombo. Solo attraverso appropriati processi di riciclo, eseguiti da impianti di trattamento qualificati, queste risorse possono essere recuperate e reimmesse nei cicli produttivi, riducendo la dipendenza dalle materie prime vergini e l’impatto ambientale della loro estrazione.