ESPRecycle: il servizio che semplifica la gestione dei rifiuti da ufficio

Esprinet Group, realtà operante nel Sud Europa nella distribuzione di prodotti high-tech e nella fornitura di soluzioni per la trasformazione digitale e la transizione green, amplia la propria offerta con ESPRecycle, il nuovo servizio dedicato alla gestione sostenibile dei rifiuti da ufficio, pensato per supportare rivenditori e aziende nella corretta dismissione e valorizzazione dei materiali.

L’iniziativa nasce in un momento in cui la gestione responsabile dei rifiuti aziendali è diventata parte integrante delle strategie di sostenibilità. L’evoluzione tecnologica accelera il rinnovo di apparecchiature e strumenti e sempre più imprese cercano soluzioni affidabili per gestire i materiali dismessi in modo sicuro, tracciabile e conforme alle normative. In questo scenario, Esprinet introduce una risposta concreta e strutturata, capace di coniugare semplicità operativa e rispetto per l’ambiente.

Come funziona ESPRecycle

Con ESPRecycle, il Gruppo mette a disposizione un servizio completo che coordina l’intero processo di gestione dei rifiuti – dal ritiro dei materiali alla rendicontazione documentale – avvalendosi di operatori qualificati e partner certificati. L’obiettivo è semplificare un’attività spesso complessa, garantendo alle aziende un modello di smaltimento efficiente, sicuro e pienamente sostenibile.

Il servizio ESPRecycle consente di gestire in modo certificato e trasparente tutte le principali tipologie di rifiuti da ufficio – dalle apparecchiature informatiche ai mobili e ai materiali di consumo – con la possibilità di integrare servizi aggiuntivi come la distruzione dei dati sensibili, la rottamazione fiscale dei beni dismessi e la dismissione completa di interi siti aziendali.

Un’iniziativa che traduce l’attenzione del Gruppo verso l’ambiente in un servizio concreto, pensato per rendere più semplice e accessibile la responsabilità ambientale nel quotidiano delle aziende.

Dichiarazioni

“Con ESPRecycle vogliamo rendere più semplice per le aziende e i nostri partner l’adozione di comportamenti sostenibili nella gestione dei rifiuti da ufficio”, dichiara Giovanni Testa, Direttore Generale del Gruppo Esprinet. “La nostra ambizione è integrare la sostenibilità nei processi quotidiani di business, trasformando ciò che spesso è percepito come un obbligo in un’occasione per generare valore e rafforzare la fiducia nella filiera”.