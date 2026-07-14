Evolvex entra nella rete di partner di Centro Software

Centro Software , software house italiana che sviluppa ERP con intelligenza artificiale e soluzioni software avanzate dedicate alle imprese manifatturiere, annuncia l’ingresso nella propria rete di Partner di Evolvex, società con sede a Vicenza e specializzata nello sviluppo di piattaforme per la gestione degli interventi tecnici sul campo.

La collaborazione nasce con l’obiettivo di consolidare la presenza di Centro Software in un’area strategica come il Nord-Est e ampliare le competenze a supporto delle imprese che vogliono integrare ERP, soluzioni cloud e attività dei lavoratori in mobilità, con la garanzia di disporre di dati strutturati, coerenti e tracciati, punto di partenza imprescindibile per introdurre poi anche tecnologie di intelligenza artificiale e trarne vantaggio concreto e misurabile.

L’ingresso di Evolvex risponde a una logica di sinergia tecnologica, commerciale e territoriale, portando all’interno della rete Centro Software competenze specialistiche nei servizi cloud, nell’integrazione degli ecosistemi Google Workspace e Google Cloud e nelle soluzioni per l’Enterprise Asset Management e il Field Service Management.

La partnership punta in particolare a rispondere all’esigenza, sempre più diffusa tra le PMI, di superare la frammentazione tra sistemi gestionali, applicazioni verticali e processi operativi.

L’integrazione tra SAM ERP2, l’ERP intelligente di Centro Software, e Appsistance, la piattaforma di Field Service Management (FSM) sviluppata da Evolvex per la gestione di installazioni, manutenzioni, assistenza tecnica e rapporti di intervento, consente infatti di collegare ai processi aziendali, in modo diretto e in tempo reale, tutte le attività svolte fuori sede, favorendo un flusso informativo più continuo, dalla disponibilità di magazzino alla rendicontazione amministrativa, e processi decisionali rapidi che fanno la differenza in termini di efficienza e marginalità.

“L’ingresso di Evolvex nella nostra rete partner si inserisce in una strategia di sviluppo che punta a rafforzare il valore dell’ecosistema Centro Software attraverso competenze verticali, presenza territoriale e capacità di integrazione”, dichiara Paola Girardin, Partner Channel Manager di Centro Software. “Per noi i partner sono più che semplici rivenditori, sono consulenti di processo e system integrator che contribuiscono a portare innovazione concreta nelle imprese. Con Evolvex rafforziamo ulteriormente il nostro presidio territoriale e aggiungiamo competenze distintive su cloud, collaborazione digitale e field service, aree sempre più centrali per le PMI che vogliono rendere i propri processi più connessi, governati ed efficienti.”

“Per troppo tempo le aziende hanno accettato come inevitabile la separazione tra chi produce e chi interviene sul campo, trattandola come un problema organizzativo anziché come una scelta tecnologica. Quando produzione e field service operano su strutture dati separate, la distanza tra evento e decisione si misura in ore o giorni. Abbiamo lavorato all’integrazione tra Appsistance e le soluzioni ERP di Centro Software per eliminare quella separazione: integrare una piattaforma pensata per gestire in mobilità gli interventi tecnici con un ERP dotato di AI significa costruire processi basati su dati tracciabili, coerenti e pronti ad alimentare decisioni sempre più automatizzate”, aggiunge Alessandro Cianciulli, CEO di Evolvex.

La rete di Centro Software conta oggi oltre 60 partner qualificati distribuiti sul territorio nazionale, con consulenti e tecnici certificati in grado di accompagnare le imprese non solo nell’adozione delle soluzioni digitali e di intelligenza artificiale, ma anche nella revisione e nell’ottimizzazione dei processi aziendali. A supporto di questo modello, Centro Software promuove iniziative di formazione dedicate in esclusiva ai propri Business Partner, come il percorso Project Management, masterclass di tre giornate dedicata alla gestione di progetti ERP e digitali strutturati, a cui ha aderito anche Evolvex e che avrà una nuova edizione in autunno.