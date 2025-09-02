EZVIZ con Plastic Bank per mari più puliti

Trasformare la plastica in risorsa: è questo l’obiettivo della nuova partnership globale tra EZVIZ, specialista mondiale nella tecnologia per una vita smart, comoda e sicura, e Plastic Bank, piattaforma internazionale impegnata nella riduzione dei rifiuti plastici attraverso un innovativo modello di economia circolare. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto Green Initiative di EZVIZ e rinnova l’impegno dell’azienda verso un modello di sviluppo sempre più sostenibile.

L’impegno di EZVIZ per l’ambiente

Dopo le attività realizzate in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente lo scorso giugno, EZVIZ porta avanti la propria missione con la campagna «Together for Change, Bottle by Bottle», che mira a trasformare obiettivi ambientali di lungo termine in azioni immediate e misurabili, integrando valori eco-consapevoli in tutte le fasi del ciclo di vita dei propri prodotti.

Solo nel 2025, EZVIZ ha contribuito a evitare che oltre un milione di bottiglie di plastica inquinassero corsi d’acqua, sostenendo la rimozione di 20.000 kg di rifiuti plastici da ambienti vulnerabili in 29 comunità tra Sud-Est asiatico, America Latina e Africa, generando progressi concreti nella lotta contro l’inquinamento da plastica. Grazie all’innovativo modello di economia circolare di Plastic Bank, i raccoglitori locali sono incoraggiati a trasformare la plastica scartata in risorse preziose che rafforzano i mezzi di sussistenza, aumentano la resilienza e proteggono l’ambiente.

L’impegno di EZVIZ si riflette anche nell’innovazione dei prodotti: dal 2024 ha evitato 22,3 tonnellate di rifiuti plastici grazie all’uso di materiali riciclati nei robot aspirapolvere. Le telecamere solari a batteria, come il modello EB3, combinano risparmio energetico (fino all’80%) e un alto tasso di riciclabilità dei componenti (circa 80%), il tutto confezionato in packaging 100% riciclabile.

Infatti, anche il packaging rappresenta un fronte importante per la sostenibilità: L’impegno ambientale dell’azienda si riflette anche nel packaging: EZVIZ ha già eliminato oltre un milione di sacchetti a bolle al mese e ridotto il consumo di carta di 1,573 tonnellate nel 2024, grazie all’uso di materiali sostenibili e tecniche di stampa più efficienti, come l’incisione laser.

Con questa nuova partnership, EZVIZ conferma la propria visione: unire innovazione e responsabilità per costruire un futuro in cui la tecnologia non solo semplifica la vita quotidiana, ma contribuisce anche a proteggere il pianeta.

Dichiarazioni

“Insieme a EZVIZ stiamo dimostrando che ogni azione, per quanto piccola, può fare la differenza e generare un impatto positivo sull’ambiente, sostenendo al contempo le comunità”, ha dichiarato David Katz, Fondatore di Plastic Bank. “Questa collaborazione dimostra come la tecnologia può essere uno strumento di cambiamento positivo, capace di modellare un futuro in cui persone e pianeta prosperano fianco a fianco”.

“Vogliamo sviluppare prodotti che abbiano un impatto reale sull’ambiente”, ha affermato Sophie Zhang, Global Brand Director di EZVIZ. “La nostra visione unisce tecnologia, persone e responsabilità per un futuro più sostenibile”.