Five9 raggiunge il mercato europeo con TD SYNNEX Maverick

TD SYNNEX Maverick, specialista nelle soluzioni audiovisive, di collaborazione, digital signage e comunicazione unificata, ha annunciato un accordo di distribuzione paneuropeo con Five9, realtà specializzata in soluzioni cloud intelligenti per contact center. Questa partnership consentirà ai partner di TD SYNNEX Maverick di offrire funzionalità avanzate per i contact center basate su intelligenza artificiale a un’ampia gamma di settori e clienti, dalle PMI alle grandi imprese, in tutta Europa.

Le soluzioni Five9 si integrano con le principali piattaforme UC e CRM

I clienti di TD SYNNEX Maverick potranno accedere alla suite di soluzioni di customer experience (CX) di Five9, che include agenti virtuali basati su AI, analisi in tempo reale e strumenti di automazione progettati per ottimizzare il percorso del cliente e migliorare le prestazioni degli operatori. Queste funzionalità aiuteranno le aziende a offrire esperienze di servizio superiori attraverso molteplici canali digitali, tra cui voce, chat, e-mail e social media.

Five9 serve oltre 3.000 clienti in tutto il mondo e la sua piattaforma scalabile, sicura e innovativa migliora le interazioni con i clienti e si integra perfettamente con le principali piattaforme UC e CRM.

La collaborazione con Five9 si inserisce nella strategia più ampia di TD SYNNEX Maverick di espandere la propria offerta di unified communications as a service (UCaaS) e contact center as a service (CCaaS). Integrando nuovi e attuali portafogli di prodotti, l’azienda garantisce ai propri partner l’accesso a soluzioni best-in-class per cogliere le opportunità legate alla crescente domanda di strategie di engagement del cliente modernizzate.

L’accordo copre i principali mercati europei, tra cui Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito.

Dichiarazioni

“Five9 è all’avanguardia nell’innovazione AI per i contact center e, grazie a questa collaborazione, porteremo queste tecnologie trasformative a una rete più ampia di partner e clienti finali”, ha dichiarato Bas Scheepens, Vice President Europe di TD SYNNEX Maverick. “Siamo impegnati a fornire ai nostri partner gli strumenti necessari per migliorare l’efficienza operativa e offrire esperienze fluide e orientate al cliente”.

“Il contact center moderno sta evolvendo rapidamente: oggi le aziende cercano di gestire esperienze omnicanale basate su AI da un’unica piattaforma”, ha affermato Jake Butterbaugh, Senior Vice President di Five9. “La nostra partnership con TD SYNNEX Maverick accelererà l’adozione di soluzioni intelligenti per la customer experience in Europa, consentendo alle aziende di rimanere agili e competitive in un mercato in continua evoluzione”.