Fixed wireless, il ritorno alle origini: perché i WISP devono concentrarsi sui fondamentali della rete nel 2026

Negli ultimi 10-15 anni, il mercato della connettività fixed wireless ha subito cambiamenti radicali. Il rumore di fondo è aumentato, lo spettro è stato consumato, la concorrenza è arrivata dalla fibra, dal 5G fisso e dal LEO, mentre gli ARPU sono rimasti ostinatamente piatti nella maggior parte delle regioni. Per i WISP, ciò significa che il margine di errore si sta riducendo: le soluzioni che un tempo funzionavano, come l’aggiunta reattiva di capacità, la ricerca di velocità di picco o l’aggiornamento delle piattaforme ogni pochi anni, non sono più sostenibili. Nel 2026, il successo dipenderà più che mai dalla capacità della rete di scalare economicamente sulla base dei fondamentali che sono rimasti costanti. Ecco perché molti WISP stanno tornando alle origini e perché soluzioni come Cambium ePMP continuano a svolgere un ruolo centrale nelle reti WISP a lungo termine, con un percorso chiaro e pratico verso l’architettura convergente di Evo, la nuova piattaforma integrata di Cambium, che introduce numerose innovazioni, tra cui radio a doppia o tripla banda, MIMO multiutente, Massive MIMO, mitigazione delle interferenze, fattore uno di riutilizzo spettrale, OFDMA e Multi-Link Operation (MLO).

Ritorno alle origini — Con un percorso verso il futuro



Mentre il panorama dei WISP continua ad evolversi, la fisica e l’economia che regolano le prestazioni della rete non sono cambiate. Le reti continuano ad avere successo o a fallire sulla base di alcuni principi fondamentali:

• Quanto sono prevedibili le loro prestazioni sotto carico

• Quanto bene tollerano le interferenze all’aumentare del rumore

• Quanto sono economiche in termini di scalabilità all’aumentare della densità degli abbonati

• Quanto facilmente si evolvono senza forzare aggiornamenti dirompenti

ePMP è stato progettato fin dall’inizio sulla base di questi principi fondamentali e la serie ePMP 4000 è completamente pronta per Evo, consentendo ai WISP di implementare ora una connettività ad alte prestazioni, mantenendo al contempo un percorso chiaro e deliberato verso Evo.

La prevedibilità è più importante della velocità di picco

Il throughput di picco è ottimo per il marketing, ma i WISP sanno che le reti reali vengono giudicate durante le ore di punta, sotto carico e in condizioni RF imperfette.

Il comportamento prevedibile dell’airtime di ePMP consente agli operatori di:

• Pianificare la capacità con sicurezza

• Offrire livelli di servizio competitivi ad alta velocità

• Impedire che un piccolo numero di abbonati degradi le prestazioni per tutti gli altri

Questi stessi comportamenti prevedibili costituiscono la base per la futura convergenza Evo, consentendo miglioramenti delle prestazioni nel tempo senza abbandonare ciò che già funziona.

L’interferenza non è più un caso limite

I livelli di rumore sono ora la condizione operativa predefinita. La co-locazione, il riutilizzo dello spettro e le implementazioni competitive significano che i WISP devono presumere che le interferenze saranno presenti fin dal primo giorno e che non scompariranno. ePMP affronta questa realtà attraverso la pianificazione deterministica, la sincronizzazione, il controllo dell’uplink e un design tollerante alle interferenze. Queste capacità consentono un funzionamento affidabile oggi, garantendo al contempo una migrazione senza soluzione di continuità a Evo quando gli operatori decidono di compiere questo passo, senza ricostruzioni costose o dirompenti.

L’economia deve adeguarsi alla rete

Gli ARPU non aumenteranno nell’immediato futuro. I costi degli abbonati, gli interventi tecnici, le tariffe ricorrenti e i cicli di aggiornamento si accumulano rapidamente. Le piattaforme che richiedono frequenti sostituzioni o canoni mensili erodono rapidamente i margini. Le soluzioni universali che richiedono una mentalità macrocellulare per ogni situazione, indipendentemente dalla densità degli abbonati, non ripagheranno mai l’investimento. Mantenendo i costi degli abbonati allineati all’ARPU reale, eliminando i costi di licenza ricorrenti e supportando gli aggiornamenti incrementali, souzioni come ePMP consentono ai WISP di migliorare le prestazioni oggi, evitando la sostituzione su larga scala delle apparecchiature domani.

L’evoluzione senza interruzioni è ora un requisito

Pochi WISP possono permettersi aggiornamenti radicali o transizioni forzate. Le reti devono evolversi gradualmente, guidate dalle esigenze aziendali, non dalle tempistiche dei fornitori.

Grazie alla retrocompatibilità e all’hardware pronto per Evo, ePMP consente agli operatori di:

• Aggiornare le prestazioni ora

• Migrare quando e dove è opportuno dal punto di vista commerciale

• Proteggere gli investimenti di capitale esistenti

• Evitare i costi e le interruzioni causati dalle sostituzioni di massa

Cambium ePMP è la piattaforma di produzione collaudata per i WISP di oggi ed è il primo passo verso Evo, garantendo una transizione fluida verso ciò che verrà dopo. Il risultato è una strategia di rete costruita per garantire longevità, prevedibilità e controllo.

A cura di Bruce Collins, Senior Director of Product Management at Cambium Networks