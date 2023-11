Fluida, la piattaforma per la digitalizzazione dei processi HR del Gruppo Zucchetti, sarà distribuita da Esprinet

ESPRINET, gruppo attivo in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, ha siglato un accordo di distribuzione con Fluida, azienda italiana riconosciuta da Gartner tra i principali vendor di soluzioni HR.

Fluida nasce nel 2018 dall’esperienza ventennale nel settore digital dei founder, con l’intento di semplificare la relazione tra lavoratore e azienda. Oggi parte del Gruppo Zucchetti, Fluida conta migliaia di clienti soddisfatti, sparsi in tutto il mondo, che hanno compreso l’importanza di digitalizzare la gestione del personale per raccogliere e inviare dati in tempo reale, snellire tutti i processi HR e ottimizzare i costi.

Esprinet distribuirà la piattaforma HR in cloud semplice e intuitiva, che grazie alle sue funzionalità permette di semplificare e alleggerire tutta la burocrazia aziendale, che si tratti della gestione del personale, della rilevazione presenze o della pianificazione turni, ma anche di compilare la nota spese, la rendicontazione delle attività, inviare documenti e comunicazioni importanti.

“La decisione strategica di dar vita alla partnership con Esprinet è una naturale conseguenza dell’essersi riconosciuti come attori della digital transformation delle aziende”, ha dichiarato Andrea Bortolazzi, VP & Opportunity leader di Fluida. “Le funzionalità di Fluida HR Suite per la gestione del personale andranno a completare l’offerta del portale B2B di Esprinet, già ricco di soluzioni digitali e moderne, permettendo al parco clienti di beneficiare di una soluzione innovativa in grado di generare efficienza ai propri processi interni. L’obiettivo è di ottenere una distribuzione sempre più capillare del servizio, non solo grazie ai clienti diretti di Esprinet, ma anche attraverso la rete dealer Esprinet, che potranno aggiungere al loro catalogo prodotti una linea dedicata all’HR”.

“Siamo lieti di aver stretto questo accordo con Fluida, un brand importante per la strategia di potenziamento della nostra offerta di servizi digitali, che sta diventando sempre più ampia, completa e diversificata”, ha aggiunto Patrizia Combi, Group Digital Solutions Division Manager di Esprinet. “Grazie a Fluida HR Suite possiamo dotare i nostri Clienti degli strumenti giusti per la gestione del personale e dei collaboratori esterni, così da digitalizzare i processi HR ed essere in linea con la normativa europea”.