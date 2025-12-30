Fortinet apre il suo primo centro di distribuzione europeo per rafforzare il supporto dei clienti locali

Fortinet, specialista globale nella cybersecurity che promuove la convergenza tra networking e sicurezza, annuncia l’apertura del suo primo centro di distribuzione europeo, con sede nei Paesi Bassi. Questo investimento strategico sostiene la capacità di Fortinet di rifornire il proprio ecosistema di distributori, partner e clienti, garantendo tempi di consegna più rapidi, una maggiore disponibilità dei prodotti e un’esperienza di servizio migliorata in tutta la regione. Con questo progetto, Fortinet diventa la prima azienda di cybersecurity ad aprire un centro di distribuzione nei Paesi Bassi.

Il centro di distribuzione è stato aperto in via ufficiosa a novembre e sarà pienamente operativo a partire dal primo trimestre del 2026. Una volta avviato a pieno regime, tutti gli ordini dei distributori Fortinet registrati nell’Unione Europea saranno gestiti dai Paesi Bassi.

Situato in uno dei principali hub logistici europei, il nuovo centro di distribuzione di Fortinet ad Almere gode di un accesso diretto alle più importanti reti stradali, ferroviarie, aeroportuali e navali. La struttura a due piani, con una superficie di 12.000 m², è dotata di illuminazione a LED con sensori di movimento, utilizza energia elettrica rinnovabile al 100%, include stazioni di ricarica per veicoli elettrici, ed è progettata per accogliere ulteriori iniziative di sostenibilità in futuro. La gestione locale e le rotte di trasporto più brevi possono aiutare a ridurre i costi logistici e le emissioni di trasporto per i clienti europei, contribuendo agli sforzi di Fortinet per operare in modo efficiente e sostenibile.

Hilde van der Meer, Commissario dell’Agenzia Olandese per gli Investimenti Esteri commenta “Siamo lieti che Fortinet stia potenziando la propria presenza in Europa a partire dai Paesi Bassi. La leadership globale di Fortinet nella cybersecurity e il suo impegno a favore della sostenibilità e della sovranità digitale rafforzano la posizione del nostro Paese come hub affidabile per infrastrutture digitali sicure e operazioni tecnologiche di alto valore. Questo investimento consolida inoltre l’expertise industriale locale e, insieme, la già solida posizione dei Paesi Bassi nel campo delle soluzioni di supply chain resilienti e innovative”.

Joe Sarno, Executive Vice President International Sales di Fortinet dichiara:

“L’apertura del primo centro di distribuzione Fortinet all’interno dell’Unione Europea è un traguardo chiave. Ci consentirà di rispondere meglio alle esigenze dei nostri clienti e partner, fornendo i nostri prodotti e soluzioni in modo più efficiente. L’investimento di Fortinet in questa struttura sottolinea il nostro impegno a soddisfare i clienti in tutta l’Unione Europea e la nostra attenzione al supporto delle infrastrutture sovrane europee. Siamo grati di collaborare con NFIA per questa nuova acquisizione e siamo orgogliosi di questo investimento nei Paesi Bassi, che si aggiunge a quelli più recenti nelle infrastrutture dei data center in Spagna e Germania”.

Toon van Dijk, Assessore Provinciale all’Economia di Flevoland afferma:

“Flevoland è il luogo in cui l’innovazione tecnologica e l’expertise nella supply chain si incontrano. Investendo nella nostra regione e impegnandosi nella cooperazione tra pubblico e privato, Fortinet contribuisce al continuo progresso del nostro territorio nella digitalizzazione e nella cybersecurity”.

Maaike Veeningen, Vice-Sindaco di Almere, spiega:

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto ad Almere a Fortinet con il suo primo grande polo europeo di manutenzione tecnica e riparazione, combinato con un centro di distribuzione. L’arrivo di questa grande azienda di cybersecurity rinsalda la nostra posizione di città innovativa e altamente tecnologica. Questo investimento porta ad Almere tecnologia avanzata, posti di lavoro e un leader mondiale del settore. La nostra città è un luogo costruito per crescere e siamo lieti che Fortinet abbia scelto di crescere qui con noi”.