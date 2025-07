Galene.AI si aggiunge al portafoglio di Channel Tools

Channel Partnerships, realtà specializzata nello sviluppo di canali commerciali e nella generazione di opportunità per soluzioni tecnologiche innovative, annuncia una nuova partnership con Galene.AI (spin-off di S2E), piattaforma europea full-stack di Private Agentic AI che consente alle imprese di implementare soluzioni di intelligenza artificiale in modalità privata, con governance integrata, opzioni di deployment ibrido e conformità alle più recenti normative sull’AI. Grazie a questa collaborazione, l’accesso al portfolio di prodotti di Galene.AI sarà possibile tramite l’ampia rete di Channel Tools e sarà disponibile attraverso TD SYNNEX.

Caratteristiche di Galene.AI

Con la crescente domanda di soluzioni di AI generativa, le organizzazioni cercano strumenti che permettano l’uso di agenti intelligenti senza esporre dati sensibili a modelli ospitati nel cloud pubblico. Galene.AI consente agli utenti aziendali di creare copiloti AI personalizzati tramite strumenti no-code, offrendo al contempo a sviluppatori SDK e API per casi d’uso avanzati, il tutto mantenendo pieno controllo su infrastruttura, proprietà intellettuale e conformità normativa.

La piattaforma include copiloti preconfigurati per attività di sintesi, generazione documentale e assistenza vocale, e integra la governance direttamente nel sistema attraverso il modulo Generative Shield, recentemente riconosciuto da Gartner nel Market Guide 2025 for AI Trust, Risk and Security Management. Galene.AI è disponibile in modalità cloud od on-premise, con supporto hardware da parte di Dell e NVIDIA, e con la GPU cloud europea di Scaleway.

Dichiarazioni

“Siamo entusiasti di aggiungere Galene.AI al nostro portafoglio. L’adozione dell’AI in ambito enterprise deve avvenire in modo sicuro, conforme e controllato e Galene.AI offre ai nostri partner esattamente questo”, ha dichiarato Kewal Gupta, CEO di Channel Tools. “È una piattaforma sovrana, flessibile e altamente scalabile, che consente alle organizzazioni di implementare agenti intelligenti con totale fiducia“.

“La nostra collaborazione con Channel Tools rappresenta un traguardo fondamentale nella missione di Galene.AI di accelerare l’adozione di soluzioni di agentic AI sovrana in tutta Europa“, ha commentato Andrea Cappelletti, CEO di Galene.AI. “Questo accordo permette ai nostri partner di distribuire le nostre soluzioni software in modo coerente in oltre 30 Paesi, con un approccio standardizzato ed efficiente, accelerando significativamente il time-to-market e l’adozione diffusa della nostra piattaforma nel continente“.