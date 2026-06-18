Genesys premia Indra Group

Indra Group ha ricevuto in Italia da Genesys il premio “AI Innovation Partner 2026” durante l’evento Xperience Milan. In un’epoca in cui l’innovazione nella customer experience crea valore quando tecnologia e visione si trasformano in soluzioni concrete, il riconoscimento premia la capacità dell’azienda di portare innovazione nell’adozione di Genesys AI, sviluppando soluzioni avanzate in grado di generare valore reale e nuove opportunità per clienti e business.

“Il premio assegnato a Indra Group riconosce una collaborazione che va oltre la competenza tecnica”, ha dichiarato Giorgio Villa, Partner Sales Manager di Genesys Italia. “Indra Group ha dimostrato una capacità concreta di tradurre la nostra tecnologia AI in soluzioni che generano impatto reale per i clienti e nuove opportunità di business”.

“Questo riconoscimento rappresenta per noi una conferma del percorso intrapreso nell’innovazione del customer journey attraverso l’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Giuliano Ferri, Head of Customer eXperience di Indra Group in Italia. “In un contesto in cui la Customer Experience evolve verso modelli sempre più intelligenti e proattivi, la collaborazione con Genesys ci consente di accompagnare concretamente le organizzazioni in questo cambiamento. Indipendentemente da dove abbia inizio il journey del cliente, grazie a Genesys Cloud e alle funzionalità di AI integrate è possibile individuare insight rilevanti e attivare la next best action in modo tempestivo ed efficace. Questo approccio rende oggi più semplice che mai mantenere elevato il coinvolgimento dei dipendenti e garantire, al tempo stesso, la massima soddisfazione dei clienti, generando valore duraturo per il business”.

Il premio si aggiunge al riconoscimento Genesys AI Partner of The Year 2025 ottenuto in Italia da Indra Group a ottobre dello scorso anno, a testimonianza di una partnership solida e duratura volta a guidare le aziende nei loro processi di innovazione del contact center, permettendo loro di dar vita a a esperienze cliente personalizzate e basate sui dati.