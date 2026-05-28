Genetec ottiene la certificazione dell’ANSSI, l’agenzia nazionale francese per la sicurezza informatica

Genetec, fornitore di software per la sicurezza fisica, si conferma come unico fornitore di sistemi di controllo accessi ad aver ottenuto la certificazione ANSSI (Agenzia nazionale francese per la sicurezza informatica) per le proprie soluzioni a elevata sicurezza. Questo riconoscimento rappresenta un ulteriore traguardo per Genetec, che aveva già conseguito la certificazione di sicurezza di primo livello (CSPN) nel 2025 dalla stessa Agenzia.

L’attestazione si riferisce in particolare alle soluzioni: Genetec Security Center Synergis, Synergis Cloud Link e al modulo STid secure I/O, sviluppato da STid specificamente per questa architettura di sistema che include, inoltre, i lettori STid SSCP v2 operanti in modalità trasparente e le smart card MIFARE DESFire EV2/EV3.

“Genetec è riconosciuta a livello mondiale per le soluzioni di cybersecurity, confermando il nostro ruolo di fornitore affidabile e punto di riferimento nel settore della sicurezza informatica”, ha dichiarato Cyrille Becker, Managing Director, Genetec EMEA. “L’ottenimento della certificazione ANSSI dimostra ancora una volta la nostra capacità di soddisfare gli standard di sicurezza informatica più rigorosi e il nostro impegno a lungo termine nell’aiutare i clienti a proteggere i propri ambienti operativi”.

La certificazione ANSSI (qualification decision n. 2777) attesta la robustezza delle soluzioni per il controllo accessi Genetec e la capacità di soddisfare i più elevati requisiti di sicurezza informatica e affidabilità. Secondo la normativa francese, le aziende indicate come Operatori di Importanza Vitale (in Italia si intendono i servizi essenziali e infrastrutture critiche) – che operano, ad esempio, nel settore sanitario, aeroportuale ed energetico – questa qualifica certifica che i sistemi sono in grado di proteggere le infrastrutture da minacce informatiche e fisiche sempre più sofisticate, nel rispetto dei rigorosi requisiti normativi. Per le realtà al di fuori della Francia, la certificazione ANSSI rappresenta un punto di riferimento riconosciuto per il rigore in materia di sicurezza informatica, convalidato da un’autorità nazionale competente.

Genetec ha ottenuto la qualifica ANSSI di “Elementary level”, dopo aver già conseguito la certificazione di sicurezza CSPN. Mentre la certificazione attesta la conformità di un prodotto a standard specifici in un dato momento, la qualifica garantisce un’affidabilità superiore: essa richiede, infatti, test e audit più rigorosi, oltre all’impegno costante nel tempo a rispettare i requisiti dell’Agenzia.

“Per gli utenti, questa distinzione è fondamentale”, ha aggiunto Becker. “Garantisce che i sistemi non si limitino alla semplice gestione dei varchi, ma fungano da vera prima linea di difesa contro le minacce informatiche. Le aziende in Francia e in tutta Europa che necessitino di un sistema di controllo accessi a elevata sicurezza possono affidarsi a Genetec con la massima fiducia: questa qualifica attesta la nostra capacità di soddisfare i più elevati standard di cybersicurezza”.

La certificazione ANSSI si aggiunge al vasto novero di attestazioni e riconoscimenti già ottenuti da Genetec in ambito cybersicurezza, tra cui ISO 27001 e ISO 27017, IRAP, Essential 8, TX-RAMP, FICAM/FIPS 201-2, DHS Safety Act, UL 2900-2-3 Livello 3, CAPSS e SOC 2 Tipo II. Le soluzioni Genetec sono, inoltre, conformi ai requisiti previsti dai regolamenti GDPR e NIS2.

I prodotti certificati sono disponibili tramite i Partner di canale accreditati Genetec.

Ulteriori dettagli, incluse le informazioni sulla qualificazione e la certificazione, sono disponibili sul sito Genetec.