Gli Showroom LG si trasformano in centri di relazione e innovazione

LG Electronics (LG) annuncia il restyling dei propri showroom di Roma e di Milano, che rappresentano un ulteriore passo nel rafforzare la propria presenza sul territorio italiano e nell’offrire ai partner e ai professionisti un accesso privilegiato all’intero ecosistema di soluzioni LG.

Gli showroom LG non sono semplici spazi espositivi, ma veri e propri hub esperienziali pensati per accompagnare i professionisti in un percorso personalizzato alla scoperta delle soluzioni tecnologiche più avanzate. Dalle soluzioni per il corporate a quelle per l’hospitality, passando per il retail e l’education, ogni showroom rappresenta un’occasione unica per toccare con mano le innovazioni e comprendere il valore concreto della tecnologia LG applicata ai diversi contesti.

Lo showroom di Roma nasce con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’azienda nel Centro-Sud Italia, offrendo un punto di incontro strategico per le realtà locali e nazionali. Lo spazio è strutturato per ospitare demo, incontri dedicati, consulenze tecniche e workshop tematici, in un contesto che stimola il confronto e la progettazione condivisa.

Lo showroom di Milano, già punto di riferimento per i partner dell’azienda, è stato completamente rinnovato per garantire un’esperienza ancora più immersiva e interattiva. Il nuovo layout valorizza l’intero ecosistema tecnologico LG, integrando soluzioni e scenari d’uso sempre più realistici, capaci di ispirare nuove applicazioni nei contesti più diversi.

A completare il percorso esperienziale, LG mette a disposizione anche uno showroom virtuale, LG Digital Connect, accessibile da qualsiasi luogo, che consente a clienti e partner di esplorare l’offerta LG in qualsiasi momento, con un’esperienza fluida, interattiva e guidata, in grado di integrare efficacemente la visita fisica.

Lanciato nel 2020 e costantemente arricchito con nuovi contenuti, LG Digital Connect è oggi una piattaforma consolidata che offre tour virtuali immersivi, semplici da navigare, pensati per presentare in modo chiaro e coinvolgente l’intera gamma di soluzioni professionali LG. All’interno della piattaforma, i contenuti sono organizzati per verticali applicativi – dal retail al corporate, dagli spazi pubblici fino a hotel, strutture ospedaliere e ambienti education. Ogni area si apre con un video introduttivo che contestualizza le soluzioni, per poi accompagnare i visitatori in una navigazione semplice e immersiva. Con pochi click è possibile muoversi all’interno degli spazi virtuali, passare da un prodotto all’altro e approfondirne le caratteristiche, scoprendo così in modo immediato il valore che le tecnologie LG possono portare ai diversi contesti professionali.

“Con questa infrastruttura integrata – che unisce fisico e digitale – confermiamo il nostro impegno verso un modello di relazione più evoluto e flessibile, fondato sulla vicinanza al cliente, sulla consulenza su misura e sulla valorizzazione del potenziale tecnologico come leva per la crescita del business” ha dichiarato Francesco Mammana, Business Solution Sales Director di LG Electronics Italia.

Gli showroom fisici sono visitabili su appuntamento, contattando la rete commerciale LG, per vivere un’esperienza diretta e ricevere una consulenza personalizzata.