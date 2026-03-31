Horizon3.ai amplia il portafoglio di sicurezza di ICOS

ICOS, distributore italiano leader nel settore a valore aggiunto specializzato in soluzioni di sicurezza informatica e infrastrutture IT, ha annunciato oggi l’ampliamento del proprio portafoglio di soluzioni di sicurezza informatica grazie a un nuovo accordo di distribuzione con Horizon3.ai, fornitore leader di soluzioni di sicurezza offensiva.

L’accordo consente a ICOS di fornire alla propria rete di rivenditori, MSP e integratori di sistemi l’accesso alla piattaforma completa di sicurezza offensiva NodeZero in tutta Italia.

L’integrazione di NodeZero rafforza la capacità di ICOS di fornire ai partner funzionalità avanzate di validazione delle vulnerabilità e di test di penetrazione autonomi, progettate per identificare e verificare i percorsi di attacco sfruttabili in ambienti on-premise, cloud e ibridi.

Eseguendo tecniche di attacco realistiche in modo controllato, la piattaforma consente ai partner di andare oltre la tradizionale segnalazione delle vulnerabilità e di fornire una visione chiara di ciò che può essere effettivamente sfruttato e di ciò che dovrebbe essere considerato prioritario ai fini della correzione.

Per i partner di canale, ciò rappresenta un’opportunità significativa per differenziare i propri servizi in un mercato sempre più influenzato dai requisiti normativi e dalla responsabilità dei dirigenti. Con l’aumentare delle aspettative in contesti normativi quali NIS2 e DORA, le organizzazioni sono alla ricerca di partner in grado di dimostrare una validazione misurabile del proprio livello di sicurezza, anziché affidarsi esclusivamente a valutazioni teoriche dei rischi.

«ICOS punta a fornire ai propri partner tecnologie in grado di generare un valore commerciale tangibile e relazioni durature con i clienti», ha affermato Federico Marini, CEO ICOS. «L’introduzione della piattaforma NodeZero consente al nostro ecosistema di rivenditori e MSP di offrire un livello più elevato di verifica della sicurezza, aiutando i propri clienti a far fronte alle pressioni normative e rafforzando al contempo la resilienza nell’ambito operativo».

«I partner di canale sono chiamati a garantire risultati concreti in materia di sicurezza, non solo a fornire strumenti», ha affermato Keith Poyser, vicepresidente EMEA di Horizon3.ai. «Questo accordo con ICOS consente ai partner italiani di assumere la prospettiva di un hacker, testare costantemente gli ambienti dei clienti e dimostrare chiari progressi nella riduzione dei rischi di vulnerabilità. Si tratta di un modo concreto per allineare gli investimenti nella sicurezza informatica a una resilienza misurabile».

ICOS supporterà i propri partner con assistenza tecnica, consulenza pre-vendita, dimostrazioni, formazione e iniziative congiunte di commercializzazione per accelerarne l’adozione. Combinando la piattaforma di sicurezza offensiva di Horizon3.ai con la consolidata esperienza nel canale e le risorse tecniche di ICOS, l’accordo è finalizzato a creare nuove opportunità commerciali sia nel segmento delle PMI che in quello delle grandi imprese in Italia.