HPE Partner Ready Vantage: benvenuti in una nuova era

Il canale si sta evolvendo, e così anche HPE. Sono entusiasta di presentare la prima fase del nostro nuovo programma unificato HPE Partner Ready Vantage, una trasformazione pensata per rafforzare i nostri partner di Canale e semplificarne il coinvolgimento in tutto il nostro portafoglio.

Il programma HPE Partner Ready Vantage segna un passo fondamentale nel nostro percorso di unificazione e modernizzazione delle modalità di interazione con il nostro ecosistema di Canale: i partner beneficeranno di un’esperienza di adesione completamente integrata, di un’espansione della rivendita di prodotti e servizi, tutti accessibili con un unico programma, e del nostro esclusivo programma Triple Platinum Plus, per coloro che hanno competenze trasversali al portafoglio.

Man mano che ritiriamo i programmi precedenti, facciamo spazio a un’esperienza unica e semplificata che riunisce sotto un unico denominatore Compute, Hybrid Cloud e Networking. Questo è solo l’inizio. Nel 2026 e 2027 continueremo a integrare altri programmi, tra cui Juniper Networks Partner Advantage, in un unico programma HPE per il canale.

Cosa c’è di nuovo?

A partire dal 1° novembre, data di inizio dell’anno fiscale di HPE, introdurremo tre nuovi Center: Compute, Hybrid Cloud e Networking, mentre elimineremo il Center As-a-service, integrando le sue competenze nel nuovo Sell Track.

Il programma Triple Platinum Plus è un riconoscimento esclusivo nell’ambito del framework HPE Partner Ready Vantage, riservato specificamente ai partner che dimostrano di possedere competenze “pan-HPE” in ambito Compute, Hybrid Cloud e Networking e soddisfano i criteri di idoneità. Questo programma premia i partner che eccellono in più aree tecnologiche, consentendo loro di accedere a maggiori vantaggi e opportunità di crescita.

Il programma è pensato per rafforzare il successo dei partner sostenendo sia i generalisti che gli specialisti, offrendo incentivi per le competenze e facilitando un rapido avanzamento all’interno dell’ecosistema HPE. Con questa iniziativa, HPE sottolinea il suo impegno a promuovere la crescita e la differenziazione dei partner in un mercato competitivo.

Nell’ambito di questa transizione, diversi programmi sono confluiti in HPE Partner Ready Vantage. Tra questi: HPE Partner Ready, HPE Partner Ready for Networking, HPE Partner Ready for Services, HPE Partner Ready Service Provider e HPE Partner Ready for Networking: Partner Branded Support.

Sell Track: Costruito per il successo dei partner

HPE Partner Ready Vantage incorpora il meglio dei nostri pluripremiati programmi, plasmati dai feedback dei partner. Sell Track si allinea a diversi modelli di business, supporta vari approcci commerciali e accelera la redditività. I partner possono fornire prodotti e servizi secondo le proprie modalità, grazie a un framework flessibile progettato per la crescita.

Sell Track migliora la preparazione dei partner con formazione e certificazione modulari allineate a ciascun centro tecnologico. Le competenze ampliate aiutano i partner a costruire un’esperienza specialistica personalizzata e a distinguersi in mercati competitivi.

I partner possono ora rivendere l’intero portafoglio HPE attraverso un’unica iscrizione al programma, sia attraverso modelli OpEx as-a-service come HPE GreenLake Flex sia attraverso offerte CapEx tradizionali. I Center dedicati a Compute, Hybrid Cloud e Networking supportano una specializzazione mirata e aprono le porte a una crescita più ampia.

Service Track: Accesso unificato, impegno flessibile

Abbiamo unificato i nostri Center HPE Service Track: Managed Services, Professional Services, Support Services e Customer Success, con due aree di practice: Data Center & Private Cloud e Networking. Service Track si integra perfettamente con Sell Track, offrendo valutazioni standardizzate delle capacità e un monitoraggio semplificato.

Service Track è ora integrato con Sell Track per facilitare l’impegno, la comprensione della value proposition e delle opportunità di HPE, ed è fatto su misura per i partner che operano nel settore dei servizi, permettendo loro di erogare prestazioni secondo le proprie preferenze. Assicura un’esperienza semplificata ai partner per offrire servizi in ambito Compute, Hybrid Cloud e Networking, oltre ad un sistema personalizzato di certificazioni e valutazioni standard delle treshold . Service Track fornisce inoltre strumenti, formazione, orientamento, riconoscimenti e vantaggi finanziari, tutti progettati per migliorare l’esperienza dei partner.

Stesso impegno, massime opportunità

I partner continueranno a godere dei preziosi vantaggi assicurati oggi da HPE, con l’ulteriore beneficio di massimizzarli più facilmente attraverso un programma unificato. Il nuovo framework consente ai partner di acquisire rapidamente competenze e di rivendere in tutti e tre i Sell Track Center, sviluppando al contempo pratiche Services basate sull’innovazione HPE da per erogare come preferiscono: con il proprio brand marchio, con quello HPE o con entrambi. Ulteriori dettagli, in particolare per quanto riguarda Build Track, verranno forniti verso la fine dell’anno fiscale 26, quindi rimanete sintonizzati.

Il programma Partner Ready Vantage di HPE rappresenta un approccio lungimirante alla collaborazione di canale, offrendo un accesso unificato, processi semplificati e maggiori opportunità di crescita e specializzazione. Questa iniziativa riflette l’impegno di HPE nel supportare i propri partner e nell’accompagnare il successo dei clienti in un panorama tecnologico in rapida evoluzione. Ci impegniamo a migliorare continuamente il programma, compresa l’integrazione di HPE Juniper Networking in HPE Partner Ready Vantage nell’anno fiscale 2007. Davanti a HPE e ai suoi partner c’è un orizzonte di crescita straordinario, da affrontare uniti e con forza. Siamo pronti a scriverlo insieme, pagina dopo pagina.

A cura di Simon Ewington, SVP, Worldwide Channel & Partner Ecosystem