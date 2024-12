HPE Partner Ready Vantage si aggiorna per sbloccare importanti opportunità per i partner

Hewlett Packard Enterprise (HPE), durante l’HPE Discover Barcelona, ha annunciato importanti progressi del cloud HPE GreenLake, che comprendono la semplificazione dell’infrastruttura ibrida, dei dati e delle applicazioni su una piattaforma unificata. Il nostro pluripremiato programma HPE Partner Ready Vantage affianca i partner ovunque si trovino nel loro percorso as-a-service e offre opportunità di crescita attraverso il nostro solido portafoglio di soluzioni, comprese quelle annunciate durante l’evento.

Recentemente abbiamo pubblicato il Partner Ecosystem Multiplier (PEM), uno studio approfondito a livello mondiale condotto da Canalys che quantifica il potenziale di profitto dei partner iscritti all’HPE Partner Ready Vantage Service Track e, non a caso, i servizi per i partner hanno dimostrato di offrire le maggiori opportunità. Abbiamo scoperto che i partner che si posizionano come consulenti di fiducia e che offrono un’ampia gamma di servizi per tutto il ciclo di vita del cliente possono guadagnare fino a 4,90 dollari per ogni 1 dollaro di tecnologia HPE venduta.

In occasione del HPE Discover Barcelona, abbiamo annunciato anche gli aggiornamenti di HPE Partner Ready Vantage che potenziano le iniziative dei partner basate sui servizi, fornendo supporto ai partner più recenti e a quelli più maturi che cercano di aumentare la loro redditività estendendo le loro pratiche di servizio.

Nuove aggiunte al ‘Service Track’

Il Service Track è una delle tre aree di business principali del HPE Partner Ready Vantage e risponde all’obiettivo primario del programma di identificare il punto in cui i partner si trovano nel loro percorso di servizi e di supportarli nella loro crescita. I partner iscritti a questo percorso potenziano le loro pratiche di assistenza e sviluppano soluzioni as-a-service uniche attorno a HPE GreenLake. Il percorso comprende: Managed Services, il nuovo Support Services, Professional Services e Customer Success Centers of Expertise.

Di seguito gli aggiornamenti annunciati:

Il Managed Services Center of Expertise consente ai partner di sfruttare HPE GreenLake per sostenere e promuovere le proprie offerte di servizi con Powered by HPE GreenLake.

Questo centro include ora l’esperienza partner-branded per l’offerta HPE Managed Services , che autorizza i partner di canale a utilizzare la nostra Hybrid Cloud Operations Console per fornire ai clienti servizi gestiti con il proprio marchio.

, che autorizza i partner di canale a utilizzare la nostra Hybrid Cloud Operations Console per fornire ai clienti servizi gestiti con il proprio marchio. Inoltre, il centro offrirà un’esperienza di co-delivery con HPE Managed Services per i partner che desiderano un supporto più ampio da parte di HPE per costruire il proprio set di servizi, in stretta collaborazione e con il supporto di HPE.

per i partner che desiderano un supporto più ampio da parte di HPE per costruire il proprio set di servizi, in stretta collaborazione e con il supporto di HPE. Il Support Services Center of Expertise consente ai partner di gestire l’esperienza del cliente con servizi gestiti dai partner e di promuovere le proprie capacità con Powered by HPE GreenLake.

consente ai partner di gestire l’esperienza del cliente con servizi gestiti dai partner e di promuovere le proprie capacità con Powered by HPE GreenLake. Questo centro abbina l’attuale esperienza di assistenza guidata dai partner per HPE GreenLake con l’ esperienza partner-led per l’offerta HPE Complete Care Service . Questa offerta consente ai partner di seguire l’intera esperienza del cliente, compresa la gestione dei rapporti di servizio con HPE Complete Care Service.

per l’offerta . Questa offerta consente ai partner di seguire l’intera esperienza del cliente, compresa la gestione dei rapporti di servizio con HPE Complete Care Service. Il Professional Services Center of Expertise offre ora funzionalità più ampie all’interno dello strumento di migrazione rapida. Con questo tool, i partner sono ora in grado di effettuare valutazioni imparziali sul luogo più appropriato per i carichi di lavoro: cloud pubblico o HPE GreenLake. Lo strumento di migrazione rapida ora supporta anche le migrazioni HPE VM Essentials e i rimpatri dal cloud pubblico.

Nel novembre del 2023 abbiamo lanciato HPE Partner Ready Vantage per supportare i partner nella fornitura di una serie più ampia di servizi con HPE. Oggi ci sono migliaia di partner HPE Partner Ready Vantage che creano notevoli opportunità di generazione di fatturato con nuovi servizi e soluzioni legati agli ambienti HPE.

HPE abilita la sovranità digitale per i partner che ospitano e forniscono servizi cloud con il cloud HPE GreenLake

I clienti cercano ecosistemi decentralizzati che connettano gli utenti con i loro servizi, garantiscano al contempo la privacy, la compliance, la salvaguardia dei dati e offrano la sovranità digitale sui dati. Secondo Accenture2, oltre l’80% dei clienti ha definito i propri piani di sovranità digitale come “work in progress” o “previsti entro i prossimi 12 mesi”. Con l’inasprimento di direttive e regolamenti come l’European Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services (EUCS) dell’Unione Europea, il Federal Risk and Authorization Management Program (FedRamp) degli Stati Uniti, il SecNumCloud della Francia o il Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue (C5) della Germania, si presenta un’enorme opportunità per i partner di fornire servizi e soluzioni per soddisfare i requisiti dei clienti in ambienti regolamentati.

Come annunciato, HPE offrirà HPE Private Cloud Enterprise Disconnected e HPE Alletra Storage MP Disconnected per i clienti che desiderano l’esperienza del cloud ma necessitano di un’elevata sicurezza, senza connessione internet esterna. Con queste soluzioni di cloud privato e di storage a blocchi, dotate di air-gap, i partner autorizzati HPE Partner Ready Vantage possono fornire servizi di cloud privato sovrano, alimentati da HPE GreenLake, che soddisfano le normative locali, regionali e specifiche del settore. Per diventare un service provider autorizzato, i partner devono ottenere la competenza HPE Sovereignty, che attesta una profonda esperienza nell’utilizzo del cloud HPE GreenLake per fornire cloud privati sicuri in un ambiente ospitato o all’interno dei data center dei clienti. La soluzione di servizi cloud sovrani abilitata dai partner e le rispettive competenze saranno disponibili nel Managed Services Center of Expertise del programma HPE Partner Ready Vantage.

HPE si impegna per essere la scelta migliore per i partner

Per tutti i nostri partner è importante che HPE continui a investire nel loro successo e nelle loro competenze, mentre crescono le loro attività per supportare la domanda dei clienti. Siamo entusiasti di condividere questi aggiornamenti che si concentrano sulle potenzialità dei servizi offerti, area di grandi opportunità per i partner. Sfruttando il nostro motore di innovazione, i partner possono far crescere il loro business e aumentare la loro redditività. Il nostro ecosistema di partner diversificati è la chiave per consentire ai clienti di realizzare il loro pieno potenziale con HPE, aumentando al contempo la loro redditività. Mentre continuiamo a portare sul mercato soluzioni nuove e innovative nei settori dell’AI, dell’elaborazione e del cloud ibrido, continueremo a dare priorità all’abilitazione dei partner all’interno di HPE Partner Ready Vantage, per garantire competenza e maggiore redditività all’interno dell’ecosistema per tutti i nostri partner.

