Huawei presenta cinque soluzioni dedicate alla mobilità e alla logistica del futuro

Huawei ha presentato la propria visione strategica per guidare mobilità e logistica verso il mondo intelligente. L’azienda, durante il forum “Accelerate Transportation Digital Intelligence” che si è tenuto durante il Mobile World Congress Barcelona 2026, ha svelato cinque soluzioni progettate per inaugurare una nuova era dei trasporti, condividendo risultati e implementazioni in corso a livello globale insieme a clienti, partner ed esperti del settore.

David Shi, Vice President of ICT Marketing and Solution Sales di Huawei, ha dichiarato: “Le tecnologie digitali e intelligenti come 5G, AI e cloud stanno ridisegnando l’industria dei trasporti. Per questo ci impegniamo a collaborare con clienti e partner per costruire solide infrastrutture digitali e intelligenti, connettendo i flussi di passeggeri, merci, business, ricavi e informazioni”. Shi ha inoltre aggiunto che Huawei sta lavorando per integrare l’intelligenza artificiale nell’industria ferroviaria, stradale, logistica, aeroportuale e portuale per migliorare sicurezza ed efficienza, favorendo una maggiore collaborazione con diversi settori, tra cui turismo, energia e commercio.

I numeri testimoniano la portata dell’impegno di Huawei nel settore dei trasporti intelligenti a livello mondiale: ad oggi, l’azienda ha servito più di 100 porti, oltre 210 aeroporti e compagnie aeree, più di 300 linee di trasporto urbano su rotaia, oltre 180.000 chilometri di ferrovie, oltre 200.000 chilometri di reti stradali, progetti di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in oltre 70 città e più di 200 aziende di logistica in tutto il mondo.

Un ecosistema globale per trasporti intelligenti

Implementando un’architettura integrata di rilevamento intelligente, connettività, piattaforme digitali e applicazioni, Huawei ha lanciato cinque soluzioni progettate per aumentare efficienza operativa e sicurezza in quattro scenari chiave:

Trasporto stradale: la soluzione Transportation Operations Coordination Center (TOCC), aumenta l’efficienza in una serie di scenari, tra cui monitoraggio integrato dei trasporti, supporto ai viaggi durante le festività e logistica multimodale, stabilendo un nuovo modello per la gestione e il controllo integrato del trasporto urbano.

Trasporto ferroviario: la soluzione Next-Gen Bearer Network for Operation and Dispatching, sviluppata per le infrastrutture ferroviarie, è caratterizzata da elevata affidabilità, elevata larghezza di banda e ridotta latenza garantendo così un trasporto sicuro, affidabile ed efficiente dei servizi di comunicazione operativa.

Dogane: la soluzione di risk control, che sfrutta le piattaforme big data all’avanguardia di Huawei e i servizi di data governance dei partner, integra in modo efficiente dati eterogenei multi-source e risponde ai rischi in pochi secondi, consentendo alle autorità doganali di migliorare la precisione della supervisione e l’efficienza dello sdoganamento.

Porti: Huawei ha sviluppato il primo agente di pianificazione integrato del settore, basato sulla tecnologia AI chain-of-thought, che coordina l’intero processo operativo portuale – dalla pianificazione degli ormeggi alla distribuzione e al trasporto – riducendo i tempi di pianificazione operativa da ore a minuti. La soluzione intelligent horizontal transportation 2.0 supporta il traffico misto efficiente di camion container manuali e veicoli a guida intelligente (IGV), consentendo la gestione coordinata su larga scala di oltre 300 veicoli.

Durante l’evento, l’azienda ha condiviso i dettagli di alcune partnership di successo, tra cui quelle con l’Aeroporto di Istanbul, hub aereo europeo con la più rapida crescita che sta portando avanti la trasformazione digitale Airport 5.0; con CRSC International, divisione della China Railway Signal & Communication, sull’implementazione del FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), nuovo standard globale di radiocomunicazione ferroviaria basato sulla tecnologia 5G, per migliorare

l’efficienza del controllo dei treni, aumentare la capacità di trasporto ferroviario e ridurre i costi del ciclo di vita, garantendo efficienza e sicurezza; il Porto di Tianjin che, integrando tecnologie ICT innovative come 5G, AI, cloud computing e guida autonoma, ha digitalizzato la gestione di tutti gli elementi portuali e implementato un sistema di trasporto orizzontale intelligente.

Guardando al futuro, Huawei si impegna a dare concretezza alla strategia “piattaforma + ecosistema”, sviluppando hub e reti di trasporto, orchestrando i flussi di persone e merci e abilitando anche nuove forme di mobilità a bassa quota. In questo modo l’azienda punta a “guidare la mobilità e la logistica in un mondo intelligente”, potenziando il trasporto in modo smart.