Hydronauten vince l’Advanced Electronics Challenge di Avnet Silica

Avnet Silica, società Avnet, ha annunciato Hydronauten quale vincitrice dell’Advanced Electronics Challenge di quest’anno. Il riconoscimento, conferito in occasione di embedded world 2025, premia le innovazioni rivoluzionarie delle start-up nelle soluzioni basate su hardware.

Il tratto distintivo della tecnologia di Hydronauten

Hydronauten, una start-up con sede a Rostock, Germania, è stata premiata per lo sviluppo di QuietHydro, un avanzato sistema di smorzamento attivo delle vibrazioni progettato per condotte e pompe. La tecnologia migliora significativamente la sicurezza operativa, prolunga la durata delle apparecchiature e aumenta l’efficienza energetica, riducendo il consumo di energia fino al 25% grazie a un’ottimizzazione in tempo reale basata sull’intelligenza artificiale.

Riducendo attivamente le dannose pulsazioni di pressione e offrendo un monitoraggio in tempo reale del sistema, QuietHydro consente la manutenzione da remoto, il rilevamento tempestivo dei guasti e l’integrazione ottimizzate nelle operazioni delle smart grid. La funzionalità plug-and-play del sistema garantisce la compatibilità con condotte di qualsiasi dimensione, offrendo una soluzione scalabile per applicazioni industriali ed energetiche.

L’Advanced Electronics Challenge di Avnet Silica, organizzato in collaborazione con BayStartUP, Renesas Electronics e Altium, continua a promuovere la nuova generazione di startup hardware-based, offrendo tutoraggio, orientamento tecnico e visibilità nel settore.

Dichiarazioni

“L’Advanced Electronics Challenge è stato creato per supportare le start-up più visionarie nel trasformare idee innovative in soluzioni di mercato“, ha affermato Michael Speyerer, Country Director DACH & NL, Avnet Silica. “La tecnologia QuietHydro di Hydronauten è un ottimo esempio di come l’intelligenza artificiale e i sistemi di controllo intelligenti possano affrontare le sfide industriali, garantendo un incremento di efficienza e migliorando al contempo la longevità delle apparecchiature. Siamo entusiasti di supportare il loro percorso“.