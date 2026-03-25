Ignition Technology sbarca in Nord America con Exclusive Networks

Ignition Technology rende disponibili i propri servizi di distribuzione specialistica nel mercato nordamericano, in collaborazione con Exclusive Networks. L’annuncio, avvenuto durante la RSA Conference di San Francisco, segna una tappa significativa nel percorso di crescita e nei piani di espansione globale dell’azienda, estendendone la presenza in uno dei mercati della cybersecurity più grandi e dinamici al mondo.

Il modello di distribuzione innovativo di Ignition è progettato per colmare il divario tra innovazione e adozione sul mercato. Da un lato, supporta le aziende emergenti nel settore della cybersecurity nello sviluppo del canale e nella crescita; dall’altro, consente ai partner di adottare e offrire tecnologie capaci di rispondere alle reali minacce dei clienti. In questo contesto, Ignition si configura come un vero e proprio motore di performance, in grado di trasformare soluzioni innovative basate su cloud e intelligenza artificiale in soluzioni affidabili e pronte per il mercato. “Siamo entusiasti di espanderci in Nord America attraverso la collaborazione con Exclusive Networks”, ha dichiarato Peter Ledger, CEO di Ignition Technology. “Ignition è stata creata con una missione chiara: aiutare gli innovatori della cybersecurity nelle prime fasi a crescere e scalare, consentendo al contempo ai partner di differenziarsi, rimanere rilevanti e creare valore per i clienti. Nell’ultimo decennio abbiamo dimostrato questo approccio in EMEA costruendo un business da oltre 250 milioni di dollari. Collaborare con Exclusive Networks per espandere la nostra presenza in Nord America è il passo naturale successivo e crediamo che genererà valore significativo per l’intero ecosistema della cybersecurity.”

“I vendor innovativi e dirompenti hanno bisogno di più della semplice visibilità: necessitano della giusta struttura di supporto per scalare rapidamente e ottenere risultati fin da subito”, ha dichiarato James Walters, Vice President Strategic Partnerships & Alliances di Exclusive Networks North America. “Ignition fornisce questo motore combinando una profonda esperienza nel canale, attività di enablement pratico e percorsi integrati con hyperscaler che accelerano l’ingresso e l’espansione sul mercato dei vendor ad alta crescita. Abbiamo creato una vera e propria piattaforma di lancio in cui gli innovatori possono rafforzare i propri modelli di business, affinare le strategie go-to-market e raggiungere i partner alla velocità richiesta dal mercato odierno.”

La presenza di Ignition nel mercato nordamericano apre ora nuove opportunità bidirezionali tra Nord America ed EMEA per i vendor emergenti di cybersecurity che desiderano sviluppare partnership di canale regionali. “La nostra partnership con Exclusive apre l’accesso al più grande mercato globale della cybersecurity e ci avvicina alla fonte di gran parte dell’innovazione del settore”, ha commentato Sean Remant, Chief Strategy Officer di Ignition Technology. “Essere più vicini a dove nascono molte di queste tecnologie ci consente di avere maggiore visibilità anticipata e una capacità più forte di supportarne l’adozione. La sfida non è l’innovazione, ma la sua traduzione in soluzioni che i partner possano distribuire e i clienti possano utilizzare operativamente – Ignition colma questo divario. L’espansione in Nord America rafforza la nostra capacità in questo senso, creando al contempo nuove opportunità per le tecnologie su entrambe le sponde dell’Atlantico.”

I vendor di lancio includono:

ExtraHop : specializzata nel rilevamento e nella risposta di rete in tempo reale per individuare, investigare e bloccare minacce avanzate in ambienti ibridi e multi-cloud

: specializzata nel rilevamento e nella risposta di rete in tempo reale per individuare, investigare e bloccare minacce avanzate in ambienti ibridi e multi-cloud Zluri : piattaforma di sicurezza delle identità che garantisce visibilità, governance e protezione delle identità aziendali

: piattaforma di sicurezza delle identità che garantisce visibilità, governance e protezione delle identità aziendali Docker : piattaforma per accelerare lo sviluppo di applicazioni containerizzate

: piattaforma per accelerare lo sviluppo di applicazioni containerizzate Sendmarc : piattaforma completamente gestita che elimina phishing e impersonificazione del dominio tramite autenticazione email

: piattaforma completamente gestita che elimina phishing e impersonificazione del dominio tramite autenticazione email PagerDuty : gestione delle operazioni basata su AI

: gestione delle operazioni basata su AI Meter: infrastruttura di rete full stack (wired, Wi-Fi e cellulare) per aziende

“I partner rappresentano la prima linea di difesa per le aziende moderne e la crescente velocità e sofisticazione delle minacce richiede tecnologie sempre più avanzate e ad alto impatto” ha dichiarato Sacha Matulovich, co-founder e Chief Strategy Officer di Sendmarc. “Exclusive Networks comprende questa urgenza e, grazie alla partnership con Ignition, ha creato un vero percorso accelerato per aziende come la nostra, aiutando le imprese a proteggere i propri domini, prevenire l’impersonificazione via email e salvaguardare la fiducia nel brand su larga scala, portando soluzioni di cybersecurity di nuova generazione nel canale con maggiore velocità, sicurezza e impatto.”

L’annuncio arriva dopo un anno di forte crescita per Ignition, con ricavi FY2025 pari a 280 milioni di euro in EMEA, con un incremento del 30% anno su anno. L’obiettivo è superare i 500 milioni di euro nei prossimi tre anni, rafforzando la specializzazione, espandendosi geograficamente e continuando a introdurre sul mercato tecnologie cyber ad alto impatto.