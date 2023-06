Il fatturato di ICOS supera quota 100 milioni di euro

Vola il fatturato di ICOS. Il distributore a valore aggiunto di soluzioni di sicurezza e infrastruttura IT, annuncia di aver chiuso lo scorso 30 aprile il proprio esercizio fiscale 2022/2023 facendo registrare risultati considerevoli in tutti gli indicatori chiave delle performance aziendali.

In particolare, il fatturato complessivo delle attività in Italia e Germania nel periodo di riferimento si è attestato sui 104,7 M €, con un incremento del 16,5% sull’anno precedente.

Il fatturato di ICOS non è la sola nota positiva annunciata dal VAD

Ma non c’è solo il fatturato di ICOS. Altri traguardi importanti rafforzano il senso dell’annata estremamente positiva appena conclusasi. In ambito nazionale, lo staff dell’azienda è aumentato del 23%. Contestualmente sono stati inaugurati i nuovi uffici di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, e si è concretizzato il trasferimento della sede di Bolzano nei nuovi e più ampi locali che attualmente la ospitano.

Nello stesso periodo il portfolio commerciale ha accolto 9 nuovi brand, portando a 40 la numerica dei marchi rappresentati (+29%). Nel corso dell’esercizio 22/23 si è infine completato il processo di integrazione con il distributore tedesco Brainworks, acquisito nel 2022 e oggi parte integrante di ICOS Deutschland GmbH. Ciò ha garantito un approccio ancora più efficace ai mercati germanofoni.

Nell’esprimere la propria soddisfazione per gli importanti traguardi raggiunti, il Managing Director di ICOS Federico Marini ha affermato: “Sono felice di poter commentare un’annata così positiva per l’azienda. Ero fiducioso di poter confermare il trend già registrato lo scorso anno ma si sa, confermare un successo non è mai facile. Invece, grazie allo straordinario impegno di tutti i collaboratori e alle ottime sinergie sviluppate con vendor e partner abbiamo saputo centrare, o in taluni casi superare, gli ambiziosi obiettivi che ci eravamo prefissi all’inizio dell’anno. Non posso che ringraziare tutti coloro che si sono spesi al massimo perché oggi potessimo festeggiare il fatturato di ICOS e tutti questi risultati”.