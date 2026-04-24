Ilenia Lupi è la nuova Executive Director, Europe Channel Leader di Lenovo

Lenovo ha annunciato la nomina di Ilenia Lupi a Executive Director, Europe Channel Leader. Dopo aver guidato l’organizzazione ad interim, Ilenia Lupi assume ora il ruolo in modo permanente, riportando a Mirco Krebs, Chief Commercial Officer per l’Europa.
Nel suo nuovo ruolo, Ilenia sarà responsabile della strategia di distribuzione e di canale di Lenovo in tutta Europa. La sua missione si concentrerà sul rafforzamento dell’ecosistema di partner dell’azienda e sull’impulso a una crescita continua in tutta la regione.
La nomina di Ilenia è il culmine di un percorso di crescita lungo 23 anni all’interno di Lenovo. Un percorso che l’ha vista in precedenza operare come Director, International Distribution EMEA, un ruolo chiave per definire la direzione del canale e nel guidarne l’esecuzione durante un periodo di transizione.
“Vedo una forte opportunità per allineare ulteriormente la nostra strategia di canale in tutta Europa e creare un valore sempre maggiore per i nostri partner,” ha dichiarato Ilenia Lupi. “Promuovendo una collaborazione più stretta tra tutte le linee di business di Lenovo, possiamo semplificare il modo in cui lavoriamo insieme e supportare i nostri partner nel cogliere nuove opportunità di crescita.”