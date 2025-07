Imbarcazioni protette e connesse grazie ad Aikom Technology

Oggigiorno anche gli yacht beneficiano di una connessione costante e di una protezione avanzata, grazie alle tecnologie interoperabili disponibili sul mercato.

Nel settore delle imbarcazioni private, la gestione della sicurezza, delle comunicazioni e delle infrastrutture digitali a bordo richiede soluzioni affidabili, scalabili e adatte a contesti operativi complessi. In risposta a queste esigenze, il portafoglio tecnologico di Aikom Technology offre ai professionisti del settore una selezione di sistemi avanzati per garantire continuità operativa, efficienza e protezione in ogni condizione. Le soluzioni si rivolgono in particolare a system integrator e operatori specializzati che collaborano con armatori, cantieri navali e realtà attive nel comparto nautico.

Da Aikom Technology, comunicazioni digitali e interoperabili a bordo delle imbarcazioni private

La gestione dei flussi comunicativi tra equipaggio, ospiti e sistemi di bordo è uno degli elementi chiave per l’efficienza e la sicurezza delle imbarcazioni. Le radio digitali della serie MOTOTRBO di Motorola Solutions, nei modelli R2, R5 e R7, proposte da Aikom Technology, si distinguono per qualità audio, robustezza (certificazioni IP54/IP68), autonomia e personalizzazione. L’integrazione con il software VesselWatch consente di estendere le funzionalità, introducendo notifiche, localizzazione di asset e monitoraggio degli allarmi. Un caso emblematico è quello del superyacht Attila, equipaggiato con rete Capacity Plus di Motorola Solutions e sistema DAS, con copertura garantita anche oltre le 5 miglia nautiche dalla nave madre.

Reti ibride e connettività fluida

La continuità della rete dati, voce e video rappresenta un altro aspetto critico, soprattutto nelle imbarcazioni in navigazione e in aree a bassa copertura. Le soluzioni Peplink proposte da Aikom Technology consentono l’aggregazione intelligente di reti cellulari, Wi-Fi e satellitari, con un’integrazione nativa dei terminali Starlink che permette anche il controllo remoto del sistema satellitare via dashboard (inclusi orientamento antenna, monitoraggio GPS e bilanciamento dinamico del traffico). In ambienti marini complessi, l’impiego dell’Antenna MAX di Peplink garantisce stabilità e prestazioni elevate grazie alla resistenza a vibrazioni, salsedine e agenti atmosferici. Per configurazioni più avanzate, come nel caso di megayacht o unità con numerosi dispositivi connessi, la piattaforma Balance 1350 EC consente la gestione simultanea fino a cinque WAN, funzioni SD-WAN e controllo centralizzato tramite cloud. A completare l’infrastruttura, le antenne Poynting assicurano compatibilità multi-banda (3G/4G/5G, LTE, Wi-Fi) con performance affidabili anche in condizioni ambientali difficili.

Sicurezza integrata e interoperabilità dei sistemi

Nel campo della gestione della sicurezza fisica sulle imbarcazioni, Aikom Technology raccomanda la piattaforma Ognios by Commend, una soluzione di interfonia IP progettata per ambienti critici. Caratterizzata da intelligibilità elevata anche in presenza di forte rumore ambientale, grazie a microfoni beamforming e amplificatori integrati, la piattaforma supporta la personalizzazione dei terminali, l’integrazione con telecamere, touchscreen e funzioni access control.

Ognios gestisce da un’interfaccia centralizzata sistemi PA, RoIP, videosorveglianza e impianti antincendio, grazie a una PSIM sicura e ridondata, con configurazioni avanzate e scenari d’allarme personalizzabili.

Videosorveglianza per imbarcazioni private

Per quanto riguarda la protezione visiva degli spazi esterni e interni, le soluzioni Pelco rappresentano un punto di riferimento per robustezza e qualità delle immagini. Le telecamere in acciaio inox, con certificazioni IP66/IP67, sono progettate per resistere a salsedine, vento, vibrazioni e umidità, assicurando una sorveglianza continua e dettagliata anche in condizioni operative complesse.

Oltre alla robustezza, le soluzioni Pelco si distinguono anche per l’attenzione all’estetica, pensata per soddisfare gli armatori più esigenti, grazie alla possibilità di personalizzare le finiture in base al design delle imbarcazioni. Colori su richiesta e trattamenti specifici consentono di integrare i dispositivi nel contesto architettonico dello yacht, senza comprometterne le performance.

Aikom Technology: il valore aggiunto nei progetti nautici più ambiziosi

Dalla comunicazione alla videosorveglianza, dalla gestione della rete all’interfaccia centralizzata degli allarmi, le tecnologie distribuite da Aikom Technology permettono una visione unificata della gestione tecnica e della sicurezza nelle imbarcazioni. Una risorsa strategica per progettisti, installatori e operatori navali, chiamati ad affrontare nuove sfide di efficienza e interoperabilità nei contesti marini.