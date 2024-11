Intred alla Milan Games Week con un servizio dedicato ai Gamers

Quello del gaming è un mondo in continua crescita e Intred, operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, lancia la nuova offerta “Fibra FTTH X GAMING”, pensata appositamente per gli appassionati di gaming online che richiedono massima velocità e stabilità di connessione. L’offerta include un IP statico e il router ASUS “ROG Rapture GT-AX6000”, per garantire – grazie anche alla fibra ottica di Intred – un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

Favij allo stand Intred della Milan Games Week

L’offerta sarà ufficialmente lanciata in occasione della Milan Games Week, in programma dal 22 al 24 novembre, e vedrà la partecipazione di Favij, noto youtuber e influencer del settore gaming. Presso lo stand di Intred, Favij sfiderà i visitatori in un’entusiasmante sessione di gaming, pensata per mettere in risalto le performance eccezionali della connessione Intred e del router incluso nell’offerta. I partecipanti potranno iscriversi preventivamente tramite una landing page dedicata. Con questa iniziativa, Intred si inserisce in un mercato – quello del gaming – in forte crescita, che ha un pubblico caratterizzato da esigenze specifiche in termini di stabilità della connessione e livello di prestazioni.

L’impegno dell’azienda contro il cyberbullismo

Inoltre, come operatore attento all’inclusività e al rispetto delle persone, Intred si impegnerà ad affrontare il problema del cyberbullismo, che coinvolge un gran numero di adolescenti, vittime di messaggi aggressivi veicolati attraverso gli strumenti digitali.

Egon Zanagnolo – Direttore generale di Intred, ha dichiarato: “Con quest’offerta, non vogliamo solamente inserirci in un segmento di mercato con esigenze specifiche, ma vogliamo affermarci come una realtà sempre più attenta alle persone. Siamo convinti che, grazie alle performance elevate della nostra rete e al router progettato per il gaming, riusciremo a rispondere in modo efficace alle richieste di chi ama giocare online. Inoltre, vogliamo contribuire a costruire un ambiente di gaming online sano, inclusivo e rispettoso per tutti”.