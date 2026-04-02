Intred connette oltre 60 scuole con la fibra ottica in provincia di Lodi

Intred, operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver completato l’attivazione della connessione in fibra ottica dedicata in oltre 60 istituti della provincia di Lodi, grazie alle attività previste dal cosiddetto Bando Scuola 2.

Promosso e finanziato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR e attuato da Infratel Italia, il progetto prosegue il piano avviato con la prima fase Scuola Connessa, con l’obiettivo di connettere oltre 1.200 scuole rimaste escluse dal precedente Bando. Queste attivazioni si aggiungono alle oltre 80 scuole già collegate nel territorio provinciale nell’ambito della fase precedente.

Con il Bando 1, Intred ha già completato il collegamento del 100% delle scuole previste nella Provincia di Lodi, contribuendo in modo significativo al potenziamento dell’’l’infrastruttura digitale a supporto della didattica e dei servizi scolastici. Complessivamente, considerando entrambi i Bandi, risultano connessi oltre 140 istituti nella provincia: nel dettaglio, sono state connesse 31 scuole nel capoluogo provinciale, 11 a Codogno e 9 a Casalpusterlengo. La connessione in fibra ottica dedicata agli istituti scolastici consente di adottare piattaforme digitali avanzate, strumenti per la didattica innovativa e servizi cloud, contribuendo a ridurre il digital divide e a garantire pari opportunità di accesso all’apprendimento per studenti e docenti.

Il progetto di portare la connessione di oltre 5.000 scuole in Lombardia rientra nel più ampio piano di sviluppo della rete promosso attraverso i Bandi Scuola gestiti da Infratel Italia. Nel dettaglio, il “Bando Scuola 2” che Intred si è aggiudicata nel 2022, costituisce la naturale prosecuzione del programma “Scuole Connesse 1” e mira a garantire la banda ultralarga anche agli istituti scolastici rimasti esclusi nella prima fase. L’iniziativa si inserisce nel programma di interventi del PNRR volto a ridurre il digital divide a rafforzare l’infrastruttura tecnologica del sistema scolastico italiano. Il valore complessivo dei due Bandi ammonta a circa 60 milioni di euro.

Egon Zanagnolo, Direttore Generale di Intred, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di aver connesso nella provincia di Lodi un numero crescente di istituti scolastici alla banda ultralarga, contribuendo concretamente al percorso di digitalizzazione di un territorio che sta investendo con determinazione nel proprio futuro. La nostra rete, ormai capillare in tutta la Lombardia, rappresenta un’infrastruttura strategica non solo per la didattica, ma per l’intero tessuto economico lodigiano, con cui Intred ha instaurato un rapporto solido e collaborativo. Lodi è un’area caratterizzata da filiere produttive di grande vitalità: dall’agroalimentare, alle imprese del biomedicale, fino alla logistica avanzata e alla meccanica di precisione. Per questi settori, disporre di connettività ad alte prestazioni è un elemento abilitante per gestire processi produttivi digitalizzati, sistemi di tracciabilità, automazione industriale e flussi di dati in tempo reale. L’investimento nelle scuole non è quindi solo un beneficio per studenti e docenti, ma un fattore di crescita diffusa: giovani più competenti significano imprese più pronte ad affrontare la transizione digitale, istituzioni più efficienti e cittadini maggiormente connessi ai servizi digitali. La banda ultra-larga contribuirà a rafforzare la competitività del territorio, sostenendo un modello di sviluppo che integra innovazione, formazione e crescita sostenibile.”