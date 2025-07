Johann Strozzega è il nuovo Director Global Sales Graphics di Durst Group

Durst Group, realtà operante a livello mondiale nel settore delle tecnologie di stampa e produzione digitale, annuncia la nomina di Johann Strozzega a Director Global Sales Graphics.

Johann Strozzega raccoglie il testimone di Christian Harder, già Chief Sales Officer (CSO) del Gruppo altoatesino dal 2021 con responsabilità complessiva per le vendite di tutte le Business Unit di Durst, compresa la divisione Graphics. Con questo nuovo incarico, l’azienda compie un importante passo nello sviluppo strategico dell’organizzazione vendite a livello globale.

“Negli ultimi mesi ho avuto il privilegio di affiancare Johann Strozzega nell’ingresso in questo nuovo ruolo. La nostra lunga e proficua collaborazione nel segmento Ceramic Printing mi ha confermato sin dall’inizio che possiede le qualità strategiche e la capacità di leadership necessarie per rafforzare ulteriormente la nostra quota di mercato nel settore Graphics”, spiega Christian Harder, Chief Sales Officer di Durst Group. “Questa organizzazione mi consente di concentrarmi ancora di più sulle strategie globali del Gruppo, lavorando a stretto contatto con le singole Business Unit per pianificare i prossimi passi di crescita”.

Continuità nella collaborazione: una visione chiara per il futuro

La lunga e proficua collaborazione tra Christian Harder e Johann Strozzega è iniziata nel segmento Ceramic Printing di Durst. Un’esperienza condivisa che assicura una solida base di fiducia, continuità e coerenza nello sviluppo futuro del segmento Graphics.

“Per me è un grande onore assumere questo incarico così prestigioso. Ringrazio Christian per il supporto e la fiducia e Christoph Gamper per l’opportunità di contribuire allo sviluppo aziendale in un segmento di mercato così importante. Insieme al mio team, farò tutto il possibile per rafforzare ulteriormente la nostra leadership di mercato e concorrere attivamente alla crescita globale del Gruppo Durst”, afferma Johann Strozzega.

Focus strategico

Con questa nuova nomina, Durst rafforza la propria struttura manageriale in un’area chiave del business, ponendo le basi per una crescita internazionale sostenibile. Il management aziendale vede in questa decisione un chiaro segnale di continuità, orientamento al cliente e sicurezza per il futuro.

“Con Johann Strozzega portiamo in prima linea un manager esperto con una chiara visione strategica. A Christian Harder va il mio ringraziamento per il suo costante impegno e per aver contribuito attivamente nel rendere agevole questo passaggio. In Durst non assegniamo ruoli di leadership in base allo status, ma per sostanza e capacità di guardare al futuro, nell’interesse dei clienti e della crescita del Gruppo”, dichiara Christoph Gamper, CEO e comproprietario di Durst Group.