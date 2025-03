Kaspersky Italian Partner Conference 2025: Crescita, Innovazione e Fiducia

Dopo il successo dello scorso anno, anche nel 2025 è tornata la Kaspersky Italian Partner Conference, evento dedicato ai partner italiani dell’azienda specializzata nella sicurezza informatica. L’obiettivo della manifestazione era quello di fare il punto sull’andamento del mercato nostrano, sui vantaggi nell’esser/diventare partner, sulle novità tecnologiche e per celebrare i migliori partner dello scorso anno.

Mercato in crescita

Se a livello mondiale Kaspersky è cresciuta dell’11% (+19% nel settore B2B), anche in Italia la crescita è stata importante: nel nostro Paese infatti l’azienda è cresciuta del 3% B2B e +2% B2C, confermandosi la seconda miglior nazione per volume di fatturato generato.

“Kaspersky, sta bene, sta molto bene” ha esordito Cesare d’Angelo general manager, Italy & Mediterranean,

Kaspersky Italia sul palco della Fondazione Feltrinelli di Milano dove ha poi evidenziando i pilastri su cui l’azienda ha puntato e continuerà a puntare per mantenere il proprio trend di crescita.

Innovazione continua

Da sempre Kaspersky fa dell’innovazione uno dei propri fiori all’occhiello così da poter offrire il meglio delle tecnologie di sicurezza ai propri clienti: su circa 5000 collaboratori, più della metà lavora nella ricerca e sviluppo in uno dei 5 centri di competenza specializzati, di cui 1 dedicato all’intelligenza artificiale.

“Con 20 anni di esperienza nell’uso dell’AI gestiamo 1 miliardo di device collegati e oltre 400 milioni di clienti. Ogni giorno le nostre tecnologie analizzano e bloccano tra i 10 e i 15 milioni di file sospetti oltre che 411 mila file malevoli giornalieri” ha specificato Cesare d’Angelo.

Portfolio completo e in espansione

I frutti degli annuali investimenti in innovazione si traducono in un portfolio completo nel quale le soluzioni di Threat Intelligence con verticali per gli MSSP, GDO, Fashion, Finance e Commerce sono state affiancate da una linea specifica per le aziende manifatturiere (Kaspersky Industrial cybersecurity). A tutto questo si aggiungono soluzioni complete per la Security Awareness, mirate a rafforzare le competenze di cybersecurity dei dipendenti e a proteggere le organizzazioni dalle minacce informatiche. Negli ultimi due anni Kaspersky ha anche lanciato il Kuma Siem, piattaforma integrata per il monitoraggio, l’analisi e la correlazione in tempo reale dei dati provenienti da diverse fonti all’interno dell’infrastruttura IT aziendale e un sistema NDR per la rilevazione delle attività anomale.

Questione di Fiducia

Kaspersky punta sulla fiducia per rispondere alle preoccupazioni sulla sicurezza e sulla trasparenza, soprattutto dopo le controversie della guerra Russia Ucraina. L’azienda ha infatti ribadito la propria indipendenza, ottenuto diverse certificazioni di sicurezza da enti indipendenti, i prodotti sono certificati SOC2 e collabora con enti come l’INTEROPOL e altre istituzioni per contrastare le minacce informatiche. Inoltre Kaspersky è l’unica azienda di sicurezza informatica al mondo che mette a disposizione il codice sorgente dei propri prodotti.

“Kaspersky è un’azienda solida ed affidabile. Nonostante il conflitto non c’è mai stata un’interruzione del servizio o il ritardo nelle release di un aggiornamento. Abbiamo stabilito una roadmap che rispetteremo anche per i prossimi anni” ha commentato Cesare D’Angelo.

Programma di canale rinnovato

Kaspersky, che opera 100% canale, ha rinnovato il proprio partner program per rispondere al meglio all’evoluzione dei modelli di vendita dei partner e alla loro sostenibilità. In particolare ha stabilito 4 livelli di categorie di partner: c’è chi si occupa della vendita tradizionale dei propri prodotti (Sell), chi eroga servizi abbinati ai prodotti (Manage) e chi si specializza su una soluzione gestendo completamente tutto il processo di prevendita e postvendita (Deploy). Infine ci sono i Partner che desiderano integrare le soluzioni di sicurezza Kaspersky nei propri prodotti o servizi offert (build)

“Il canale ha ancora ampie possibilità di crescita sia grazie all’ottenimento di nuovi clienti che attraverso strategie di up-selling e cross selling. Numerose aziende che avevamo perso a seguito dello scoppio delle tensioni tra Russia e Ucraina stanno decidendo di tornare perchè sul mercato non sono riusciti a ottenere gli stelli livelli di qualità” ha concluso Cesare D’Angelo.

Partner Award

La Kaspersky Italian Partner Conference si è conclusa anche quest’anno con la premiazione dei migliori Partner del 2024.